Bersani canta Vasco Rossi a Radio Rock: «Io sono ancora qua»

ROMA - Pierluigi Bersani si è prestato al karaoke di Radio Rock. Avvicinato nella Sala Isma del Senato, l'ex esponente del Pd, confluito in Mdp, ha colto l occasione per tributare un omaggio a Vasco Rossi cantando «Eh... già» alla Karaoke Rock Bike. Al termine dell estemporanea esibizione, incalzato dall inviato Dejan sul fatto che la fuoriuscita dal Partito Democratico fosse sembrata «la fine del mondo», Bersani ha replicato citando il rocker di Zocca: «Eh già, io sono ancora qua». Non sono poi mancati i rimandi agli anni dell opposizione al Cavaliere: «Ricordo quando la tirò fuori Vasco questa cosa e c era Berlusconi in auge, noi raccogliemmo dieci milioni di firme, stavamo lì davanti al Parlamento e io gli dissi questo: Vedrai che quando tu sarai smontato, noi potremo dire e già, io sono ancora qua». Pierluigi Bersani si è poi congedato ai microfoni di Radio Rock dedicando il brano «alla gente che si è disamorata e che invece deve tornare ad alzare le bandiere».