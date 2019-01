Blatte nell’impasto e scarafaggi nel condimento: chiusa la pizzeria da incubo in San Salvario

TORINO - Insetti nella pizza. E’ scattato il blitz nella pizzeria da incubo di San Salvario, in via Madama Cristina, dove gli agenti della Squadra Polizia Amministrativa e il personale dell’Asl hanno ritrovato blatte negli impasti utilizzati per le pizze e scarafaggi nei condimenti.

Il blitz in pizzeria

Tutto è nato sabato sera, quando una coppia ha prenotato una pizza d’asporto. Una volta arrivata la pizza calda a casa, l’amara sorpresa: un trancio con dentro uno scarafaggio. La polizia martedì è intervenuta presso il locale, trovando di tutto: scarafaggi nei contenitori per alimenti, sul tavolo dove vengono manipolati gli alimenti, dentro e dietro i frigoriferi, nel deposito dell’esercizio, sugli scaffali e anche negli impasti. Inoltre, nel congelatore erano conservati diversi alimenti privi di etichettatura e in cattivo stato di conservazione.

Il sequestro e le multe

Gli agenti del Commissariato «Barriera Nizza» hanno sottoposto a sequestro penale un esercizio commerciale del quartiere San Salvario, a causa della contaminazione del locale dovuta alla presenza di blatte, sia vive che morte, nonché di insetticida in polvere cosparso nelle immediate vicinanze degli alimenti con il rischio di causare gravi danni alla salute umana.Operatori S.I.A.N. hanno sanzionato amministrativamente, per quanto di competenza, Il titolare, un cittadino italiano, che è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria dagli agenti del Commissariato «Barriera Nizza» per la cattiva conservazione di sostanze alimentari destinate alla vendita e alla somministrazione al pubblico. Al termine degli accertamenti i poliziotti hanno apposto i sigilli al locale.