Investe una donna col camion e scappa, individuato il «pirata della strada»

LA SPEZIA - E' stato individuato e portato in caserma per essere ascoltato dai carabinieri, e successivamente denunciato per omissione di soccorso e lesioni, il conducente del camion che ieri mattina a Sarzana ha urtato una donna di 47 anni che camminava sul ciglio della strada e poi ha proseguito il viaggio. Si tratta di un piccolo imprenditore di 50 anni residente in Val di Magra.

La donna è fuori pericoli ma avrebbe subito lesioni spinali

L'uomo è stato individuato dagli investigatori dell'Arma grazie ad alcune testimonianze e alle immagini di alcune telecamere situate lungo la via Aurelia. La donna, che dopo le prime cure era stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. E' fuori pericolo ma avrebbe subito lesioni spinali.