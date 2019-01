Torino ha un nuovo assessore all'Istruzione: Appendino ha scelto Antonietta Di Martino

TORINO - Antonietta Di Martino è il nuovo assessore all'Istruzione del Comune di Torino. Manca solo l'ufficialità attesa per martedì mattinata, ma toccherà alla dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale prendere il posto dell'ex assessore Federica Patti, finita nel fuoco incrociato di opposizioni e maggioranza.

Chi è Antonietta Di Martino

Di Martino, 56 anni, corrisponde alla perfezione al profilo tecnico: non ha legami politici ma ha un curriculum molto valido nel campo in cui è chiamata a prendere delle decisioni, quello della scuola. Per l'Ufficio Scolastico regionale infatti si è occupato di edilizia scolastica e sicurezza, due temi molto cari in questo periodo. I nodi da sbrigliare però saranno quelli non risolti da Patti: panino a scuola e Tundo. Il tutto con fondi decisamente risicati. Pare che per la nomina abbia ricevuto il via libera da Barbara Azzarà, insegnante e consigliera comunale del M5s e dal provveditore regionale Manca. Da valutare quando sarà operativa: Di Martino vorrebbe subentrare a fine mese, Appendino preme perché inizi sin da subito a svolgere il suo ruolo da assessore.