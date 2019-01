Uomo urtato dal tram 4 in corso Giulio Cesare: è in prognosi riservata al San Giovanni Bosco

TORINO - Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 19:25, all'altezza di corso Giulio Cesare 216: il tram della linea 4 ha urtato un pedone di 47 anni, un cittadino marocchino. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando il corso da est verso ovest, mentre il 4 viaggiava in direzione Falchera: sul posto gli Agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino che non sono alla ricerca di testimoni.