VICENZA - Una donna, di cui al momento non si conosce l'identità perchè priva di documenti, è morta stamane a Meledo di Sarego (Vicenza) dopo essere stata travolta da un camion della società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani, sembra durante una manovra in retromarcia. Dopo l'allarme, lanciato dallo stesso autista del mezzo, sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Lonigo, i cui sanitari non hanno potuto che accertare la morte della donna.