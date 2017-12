Matteoli, cordoglio bipartisan per la morte improvvisa dell'ex senatore di Forza Italia

ROMA - La scomparsa improvvisa, causata da un incidente stradale, di Altero Matteoli, senatore di Forza Italia (alla nona legislatura in Parlamento) e ministro nei governi presieduti da Silvio Berlusconi, suscita il cordoglio di vasti settori della politica italiana, avversari compresi. Il primo a reagire è Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Alternativa popolare-Ncd: "Con Altero Matteoli viene meno - scrive - una grande persona e un sincero amico. Sono profondamente addolorato per la sua tragica scomparsa".

Storace: "Non era un colonnello, ma un capo che sapeva quel che faceva"

Matteoli veniva dal Movimento sociale, poi Alleanza nazionale: sono molti quindi i messaggi di esponenti della destra: Francesco Storace ricorda che "con Altero Matteoli si discuteva e si poteva anche litigare, ma senza rancore. La sua tragica scomparsa mi ricorda tanto e troppo la sofferenza per quella, che fu pure improvvisa, di Pinuccio Tatarella. Non era un colonnello, ma un capo che sapeva quel che faceva. E' morto senza scorta, senza autista, su una strada maledetta». Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ricorda la persona "che conosco praticamente da una vita. Insieme a lui, in Alleanza Nazionale prima e nel PdL poi, ho percorso un lungo tratto di strada politica e nonostante le diverse scelte il mio rispetto e la mia stima per lui non sono mai venuti meno".

Schifani: "Un galantuomo che col suo impegno ha reso la politica alta e nobile"

Parla Renato Schifani, suo collega di gruppo in FI ed ex presidente del Senato: "Oggi - dice - perdo un amico, un galantuomo che col suo impegno ha reso la politica alta e nobile. Resta in tutti noi un esempio da seguire, un modello di vita esemplare al quale guardare con profondo rispetto ed ammirazione». Il capogruppo azzurro al Senato, Paolo Romani, si dice "travolto dal dolore" ed esprime "a nome di tutto il gruppo di Forza Italia al Senato le condoglianze più sentite e più affettuose ai familiari dell'amico e collega Altero Matteoli. La sua saggezza, la sua serenità di giudizio, il suo equilibrio, la capacità di mediazione e il tratto gentile del suo carattere mancheranno molto non solo al nostro partito, ma a tutta la politica italiana». Renato Brunetta piange "un vero amico, un uomo di grande valore, un politico di assoluto e indiscusso spessore. Il nostro Paese - commenta il presidente dei deputati di Forza Italia - perde con lui un instancabile servitore dello Stato, un uomo che ha messo la sua vita al servizio della buona politica e della nostra Italia".

Bianconi: "Grande dolore e profonda tristezza"

"Grande dolore e profonda tristezza" è la reazione di Laura Bianconi, capogruppo di Ap al Senato. "La sua scomparsa lascia un vuoto umano e politico incolmabile", dice Gaetano Quagliariello di Idea. Ma a Matteoli rendono onore anche esponenti di altra provenienza politica, come il senatore Pd Andrea Marcucci: "Conoscevo Matteoli da più decenni, la notizia della sua morte - dichiara - mi addolora enormemente. Altero, da posizioni politiche sempre opposte alla mie, è stato un combattente leale ed un uomo politico sempre attento al rispetto delle istituzioni".

Latorre: "Grande umanità"

"Altero Matteoli era un caro amico e la notizia della sua improvvisa scomparsa mi lascia senza parole. Un sentito omaggio anche quello di Nocola Latorre: "Era un uomo - ricorda il senatore dem - estremamente attento e cortese e nelle tantissime conversazioni che abbiamo avuto ho sempre colto aspetti di grande umanità. Potevano esserci divergenze di opinioni, e sempre in effetti ce ne sono state, ma Altero ha sempre manifestato grande senso e rispetto per le istituzioni, convinto che il confronto e la mediazione fossero un metodo essenziale per fare politica». "A nome mio e dei colleghi di Sinistra italiana - dice Loredana de Petris, presidente del gruppo misto-Si a palazzo Madama - intendo esprimere il nostro profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Altero Matteoli». Anche i parlamentari del MoVimento 5 Stelle con una stringata nota "esprimono cordoglio per la scomparsa di Altero Matteoli e vicinanza ai familiari dell'ex ministro". Maurizio Sacconi (Epi) ricorda "la formazione politica molto diversa" ma "sin dai primi anni in Parlamento ne avevo apprezzato la fermezza unita a una dolce sobrietà. Ha sofferto per una condanna che riteneva ingiusta ma era certo che avrebbe saputo dimostrare la propria innocenza. Ci lascia una persona per bene. Viene meno una parte importante della già modesta dimensione delle competenze nella politica odierna".

Dai banchi di Forza Italia...

La deputata di Fi Nunzia De Girolama si dice "profondamente addolorata" per la tragica scomparsa di un "uomo delle istituzioni, fortemente legato al suo territorio e alla politica che è sempre stata al centro della sua vita. La nostra comunità politica e l'Italia perdono un uomo e un politico che ha, prima di tutto, fatto dei valori e della coerenza un punto cardine dell'impegno istituzionale». Anche la collega Mara Carfagna, portavoce di Forza Italia alla Camera piange la scomparsa di Matteoli: "Ci addolora e ci colpisce profondamente. Perdiamo un caro amico ed un collega appassionato. Ci stringiamo alla famiglia, a cui siamo vicini in questo momento di grande dolore». Per Renata Polverini, anche lei deputata di Fi, "con Altero Matteoli la politica italiana perde una persona perbene e preparata. Negli anni ne ho potuto apprezzare le capacità politiche ed istituzionali, ma soprattutto le altissime qualità umane. Il suo grande impegno ha reso tutti noi migliori, il nostro partito più vicino ai bisogni dei cittadini anche per la sua profonda conoscenza dei problemi e dei territori. Personalmente provo un profondo dolore per questa incredibile perdita umana e politica. Esprimo con grande affetto alla famiglia le mie condoglianze".

Gasparri: "Sempre spirito libero"

Maurizio Gasparri, che con Matteoli ha condiviso anche lamilitanza nel MSI, lo ricorda come Gasparri, un militante coraggioso e un grande italiano "un militante coraggioso, partito dalla base, dai volantinaggi, da una scelta ideale in una terra toscana difficilissima. Con umiltà, caparbietà e coerenza ha assunto via via crescenti responsabilità nel Msi, in An, nel Pdl, in FI. Sempre spirito libero, ma persona capace di trovare la sintesi anche nei momenti più difficili del contrasto politico. L'unico che sia stato ministro di tutti i governi Berlusconi dal '94 al 2011. E poi dirigente impegnato anche in queste ore alle attività organizzative, ai tavoli di confronto dove trovare l'intesa, militante infaticabile. Ci vorrà tempo e meno dolore di quanto avvertiamo in questi minuti per ricordarne l'impegno, la dedizione, la generosità. Un vuoto grandissimo quello che lascia nella politica italiana e non solo nel centrodestra. Le amarezze che ha dovuto patire non ne hanno frenato l'impegno che fino all'ultimo momento ha anteposto a qualsiasi altra preoccupazione. Poche ore fa parlavamo di politica, della coesione del centrodestra, di tutte le nostre preoccupazioni quotidiane. E mi diceva che stava andando in Toscana per cominciare a organizzare anche lì la campagna elettorale. Il dolore è troppo grande per esprimere altre considerazioni. Ci sarà modo e tempo per farlo tutti insieme, per ricordare un grande italiano".