FXORO: la recensione del broker di trading online

Il trading online è uno dei sistemi che attualmente risultano più all’avanguardia e di tendenza, nell’ambito finanziario. Questo perché permette di investire anche somme modeste, senza lasciarle su un conto in banca che potenzialmente comporta delle spese e presenta bassi tassi d’interesse.

Il trading online, conosciuto anche con l’acronimo di TOL, rappresenta, pertanto, una formula di investimento in cui si vedono i risultati nel breve termine. Il funzionamento è semplice: si acquistano dei titoli tramite un broker finanziario online per poi rivenderli; il guadagno è tra il margine che intercorre tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita. La scelta del broker è fondamentale perché i rischi, come in qualsiasi formula finanziaria, ci sono e avere più dati possibili da consultare in fase di valutazione permette di conseguire maggiori garanzie di successo.

In questo articolo vi parliamo di FXORO, una piattaforma di trading online fondata nel 2012 da un gruppo di esperti ed appassionati del settore finanziario con l’intento di creare un broker di assoluto livello in grado di affiancare gli investitori passo dopo passo. Ci saranno davvero riusciti? A voi, come sempre, l’ultima parola!

Caratteristiche di FXORO

FXORO è una piattaforma che in breve tempo è stata capace di affermarsi ai primi posti degli indici di gradimento degli intermediari finanziari e risultando leader nel trading online in Europa. Le caratteristiche che la rendono così interessante sono:

FXORO è una piattaforma di trading online regolamentata e perfettamente autorizzata. Il marchio appartiene a MCA Intellifunds LTD, società finanziaria regolamentata e registrata secondo le leggi della Repubblica di Cipro; è presente anche in Italia, dove è registrata presso CONSOB con il n.° di registrazione 3318.

Il marchio appartiene a MCA Intellifunds LTD, società finanziaria regolamentata e registrata secondo le leggi della Repubblica di Cipro; è presente anche in Italia, dove è registrata presso CONSOB con il n.° di registrazione 3318. FXORO offre un'ampia gamma di prodotti Forex/CFD , per i quali consente di effettuare trading online con il reperimento di tutte le informazioni necessarie.

, per i quali consente di effettuare trading online con il reperimento di tutte le informazioni necessarie. Mette a disposizione personale di alta professionalità, in grado di ottimizzare i servizi, in primo luogo informativi, presenti all’interno della piattaforma.

in grado di ottimizzare i servizi, in primo luogo informativi, presenti all’interno della piattaforma. FXORO dispone di alti standard di sicurezza. Il servizio clienti è disponibile, rapido nella risposta e professionale.

Il servizio clienti è disponibile, rapido nella risposta e professionale. Possibilità di investire, per i traders, con i massimi rendimenti all’interno di molteplici mercati finanziari secondo i classici strumenti standard per fare trading online.

Inoltre su FXORO sono disponibili corsi di vario livello, da quello base a quello avanzato fino a corsi specifici sul trading di CFD, solo per fare alcuni esempi. All’investitore vengono quindi garantiti strumenti in grado di dargli elementi concreti per effettuare le opportune valutazioni in fase di trading ma anche per formarsi nel medio lungo termine.

Conclusione

Il pregio maggiore di FXORO è, indubbiamente, la trasparenza, nelle condizioni come nella sua reale competenza e regolamentazione. In questo modo l’utente, anche nel caso in cui si approcciasse per la prima volta al trading online, ha modo di capire meglio di cosa si tratta, valutare se è la soluzione che fa per lui e persino intraprendere un percorso personalizzato di formazione finanziaria. Non stupisce, pertanto che sia un broker tra i più apprezzati in Europa.