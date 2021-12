GoDaddy School of Digital 2021: la decima lezione chiude la stagione di e-learning

GoDaddy, un nome che ormai rappresenta una garanzia. Sono davvero in pochi coloro che ancora non hanno avuto occasione di interagire con questo colosso dell’e-learning; ancora meno quelli che non hanno sentito parlare del marchio. Sono infatti oltre 2 milioni gli iscritti, un ricchissimo contenitore di studi, analisi, dibattiti ed approfondimenti riguardanti il digital marketing, l’e-commerce e il business online.

Giovedì 9 dicembre è stata una data importante: alle ore 17.00, sulla pagina Facebook di GoDaddy, si è tenuto infatti il decimo e ultimo appuntamento della GoDaddy School of Digital 2021, prezioso ciclo di lezioni online gratuite pensate per aiutare imprenditori e piccole imprese a utilizzare il digitale in maniera strategica.

Un successo senza precedenti certificato anche dalla partecipazione corposa ai precedenti incontri durante i quali sono stati approfonditi diversi aspetti del digital marketing, a partire dalla SEO per arrivare fino all’e-commerce, al neuromarketing e alle strategie omnichannel.

La chiusura dell’anno però è stata davvero in bellezza: la decima lezione della GoDaddy School of Digital si è svolta come una vera e propria tavola rotonda a cui hanno partecipato personaggi di spessore quali Gianluca Stamerra, senior director Southern Europe di GoDaddy, Vincenzo Ertini, client director di Alkemy, Giorgio Taverniti, community manager di Search On Media Group, Andrea Ciraolo, content creator ed Elisa Serafini, giornalista e docente. Con l’indispensabile moderazione di Cosmano Lombardo, founder e CEO di Search On Media Group e del WMF, i protagonisti della nostra tavola rotonda si sono confrontati sui temi legati ai trend digitali del 2021 e 2022 e sui canali e gli strumenti digitali più efficaci per posizionare la propria azienda online, così da poter farsi conoscere e intercettare nuovi clienti. Con un apprezzatissimo approfondimento finale incentrato sul come e da dove partire per poter padroneggiare i nuovi trend per il proprio business.

Adesso la stagione è finita, ma per oltre due milioni di fans è già tempo di pensare al futuro, perchè anche nel 2022 potremo dare forma ai nostri sogni, creare un progetto o sviluppare il nostro business grazie all’aiuto di GoDaddy.