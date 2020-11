Il Black Friday è già arrivato con l’iniziativa Stay Cho.nnected!

Manca poco al Black Friday ma, per essere un passo avanti, il servizio di telefonia mobile ho.mobile non ha resistito e ha deciso di premiare subito i nuovi clienti con un regalo tech perfetto grazie all’iniziativa Stay Cho.nnected.

Fino al 27 novembre infatti i nuovi utenti ho. avranno la fortuna di ricevere in omaggio un voucher spesa per acquistare tantissimo prodotti Xiaomi, e trasformare la loro esperienza tech con un accessorio tra i più innovativi sul mercato.

Come funziona la promozione e l’operazione a premi in collaborazione con Xiaomi? Vediamolo subito!

Come funziona la promozione Stay Cho.nnected

L’intento è di far scoprire le offerte di ho. ma non solo, anche dare la possibilità di usare i prodotti Xiaomi , e rendere più smart il tuo modo di vivere la navigazione online e non solo.

Semplice e perfetto, per aggiudicarti un voucher ho. dovrai seguire due semplici passaggi entro il 27 novembre:

Acquistare online una delle offerte di ho.

Richiedere la consegna della nuova SIM a casa (con un nuovo numero telefonico o la portabilità del numero dal tuo attuale operatore).

E ora? Automaticamente a pagamento effettuato riceverai una mail contenete il tuo voucher del valore di 20 € che potrai usare sul sito mi.com per acquistare uno dei prodotti Xiaomi che aderiscono alla promozione.

Istruzioni per usare il voucher di ho.

Anche qui non avrai alcuna difficoltà, l’intera iniziativa è stata studiata per essere immediata e semplice per tutti i clienti.

Una volta ottenuto il voucher dovrai solo andare sul sito mi.com, registrarti, scegliere i prodotti che aderiscono all’iniziativa e metterli a carrello. Al momento del pagamento potrai inserire il tuo codice e aggiudicarti lo sconto dedicato (con una spesa minima di 20 €, spese di spedizione escluse).

Fino al 30 novembre potrai sfruttare lo sconto su tantissimi prodotti come la Bilancia pesapersone Mi Body Composition Scale 2, la Videocamera di sicurezza Mi Home Security Camera 360° 1080p, il Purificatore d’aria - Mi Air Purifier 2H e molto altro che puoi andare a scoprire sulla pagina del sito dedicata all’iniziativa!