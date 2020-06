Al fianco degli esercenti: nasce PiuVenduti.It

L’emergenza Covid-19 fa decollare l’uso degli E-Commerce. Il lungo periodo di blocco delle attività delle aziende italiane per il lockdown ha potenziato le forme di acquisto online facendo volare tutte le iniziative di ecommerce. Le statistiche dicono che una azienda su tre ha ormai affidato al web e una parte delle proprie attività commerciali.

Proprio per dare una risposta concreta a questa nuova esigenza di orientamento all’acquisto nasce PiuVenduti.It. Un nuovo Marketplace che si pone l’obiettivo di valorizzare prodotti e servizi delle aziende del mercato italiano, facendo incontrare con le esigenze di domanda e offerta per le categorie merceologiche: moda & accessori, hi-tech, home & design, intrattenimento, bellezza e cura della persona, food & beverage e viaggi.

Come funziona il nuovo marketplace

Un centro commerciale web con categorie suddivise per zone della città e tipologia di prodotti, dove gli utenti si possono orientare strada per strada con gli acquisti preferiti. Il progetto guarda alle piccole e medie imprese italiane, dedicando scheda attività dedicate, dove le aziende posso creare la propria vetrina con una scheda personalizzata, mettendo la propria attivita’ on-line con specifica di analisi e recensioni dei proprio prodotti e servizi, con possibilità di effettuare in maniera automatica e semplice sia la vendita che la consegna.

PiuVenduti.It vuole rappresentare centro commerciale di vicinato globale, supportatandolo da una campagna specifica denominata «Vivo Italiano», per la valorizzazione di prodotti e servizi made in italy