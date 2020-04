NTT Ltd. diventa un «Business Avenger»

MILANO - NTT Ltd., uno dei principali fornitori globali di servizi tecnologici, ha annunciato che diventerà un ‘Business Avenger’ per consolidare il proprio impegno nel raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Global Goals) delle 17 Nazioni Unite entro il 2030. Insieme ad altri 16 giganti mondiali - tra cui Coca Cola, Avanti, Google, Diageo, Microsoft e Nike - con lo scopo comune di contribuire al successo dei Global Goals, NTT Ltd. è stata eletta per rappresentare l’obiettivo ‘Sustainable Cities and Communities’.

I Global Goals, presentati nel 2015, costituiscono una call to action universale per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le persone vivano in pace e prosperità entro il 2030. Oggi, nella cosiddetta ‘Decade of Delivery’, NTT Ltd. partecipa in prima persona a questo progetto insieme alle principali aziende globali, ai politici, ai cittadini e ai membri della società con l’intento di contribuire in modo decisivo a facilitare questo cambiamento, impegnandosi nell’accelerare i progressi prima del ‘Global Day of Action’ del prossimo Settembre 2020, dove i leader globali riporteranno gli step intrapresi per promuovere sostenibilità, prosperità, uguaglianza e opportunità per tutti.

Alcune dichiarazioni

Il Global Chief Executive Officer di NTT Ltd., Jason Goodall, ha commentato, «Lo sviluppo sostenibile è un elemento centrale della nostra proposizione per abilitare un futuro connesso. Il 2020 è l’anno degli interventi urgenti per i quali le aziende sono chiamate a prendere decisioni critiche. Oggi più che mai, il mondo ha bisogno di soluzioni coraggiose. Dalla pandemia COVID-19 alla crisi climatica al benessere del pianeta, crediamo che la tecnologia sia la chiave per risolvere alcuni dei maggiori problemi del mondo. E’ per questo che siamo così orgogliosi di essere un ‘Business Avenger,’ per dare vita a città e comunità sostenibili.»

Jon Hales, Business and Climate Director per Project Everyone, ha aggiunto, «I Global Goals non possono essere raggiunti senza la collaborazione delle aziende - attraverso il loro core business, l’impegno finanziario, la rete di persone e l’influenza di alto livello, aziende come NTT Ltd. svolgeranno un ruolo decisivo per guidare azioni concrete e accelerare i nostri progressi. Inoltre, crediamo che questi obiettivi siano intrinsicamente legati al successo e alla prosperità futuri del business e delle organizzazioni di tutto il mondo. Un mondo più sano, pacifico e più prospero è di grande importanza per tutti noi, in particolare in questo momento di avversità. Ogni azienda e ogni persona possono essere parte attiva nella realizzazione di questo futuro e ci complimentiamo con le 17 aziende che hanno dimostrato il loro impegno per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi.»

Nuovi approcci per ridurre l'impatto dei disagi odierni

Insieme ai suoi clienti, NTT Ltd. è alla continua ricerca di nuovi approcci per far sì che la tecnologia sia in grado di ridurre al minimo l’impatto che i disagi odierni stanno creando alle città e alle comunità nel mondo:

Il cloud aiuta le persone a rimanere in contatto tra loro - Insieme a un gruppo di ospedali universitari del Regno Unito e Irlanda, aiutiamo i pazienti COVID-19 in quarantena, le loro famiglie e i loro medici a rimanere in contatto, attraverso videoconferenze sicure basate su cloud.

Gli strumenti di collaborazione per supportare gli studenti africani - insieme a un gruppo di scuole superiori in Sudafrica stiamo consentendo agli studenti di tenere il passo con gli studi e di prepararsi all'istruzione universitaria durante questo isolamento, utilizzando gli strumenti di collaborazione di Microsoft.

La solidarietà digitale può mantenerci produttivi durante una crisi - Grazie anche a un progetto di solidarietà digitale in Europa, che ha lo scopo di aiutare a cittadini, professionisti e aziende a rimanere attivi e produttivi, stiamo mettendo gratuitamente a disposizione delle imprese una piattaforma di videoconferenza.

Le comunicazioni con i clienti tramite Web - Insieme a un'organizzazione di servizi finanziari degli Stati Uniti, stiamo aiutando a mantenere la comunicazione tra i gestori del portafoglio di investimenti e i loro clienti attuali e potenziali attraverso regolari webcast.

I dispositivi indossabili porteranno la formazione pratica a livello globale - Insieme a un colosso globale del food&beverage, stiamo facilitando il tutorato e la formazione dal vivo dei dipendenti delle fabbriche in Asia-Pacifica da parte di esperti di società europee attraverso la tecnologia indossabile.