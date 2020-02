everis apre a Milano un Centro di Eccellenza per AI

MILANO - Nel 2019 il mercato del cloud in Italia ammontava a 2,77miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto al 2018 (Osservatorio Cloud Transformation 2019, Politecnico di Milano). Mentre, a livello globale, è previsto che nel 2020 il mercato cloud raggiungerà i 266,4 miliardi di dollari, con una crescita superiore al 17% su base annua e che entro il 2022 il 60% circa delle organizzazioni si affiderà a fornitori esterni di servizi cloud, raddoppiando il dato del 2018 (Gartner: Public Cloud Services, Worldwide, 2017-2023)

Everis

Il panorama dei servizi gestiti su cloud sta diventando sempre più sofisticato e competitivo e in questo scenario si inserisce everis, Google Cloud Partner italiano, che decide di investire in Italia in un Centro di Eccellenza che guiderà l’innovazione in ambito AI per tutta Europa. La percentuale di imprese che hanno implementato soluzioni di Intelligenza Artificiale è cresciuta dal 4% nel 2018 al 14% nel 2019, secondo i sondaggi CIO annuali di Gartner (Gartner: Hype Cycle 2019 for Artificial Intelligence).

L’obiettivo di everis è quello di inserire, entro i prossimi 3 anni, 150 figure altamente specializzate che possano lavorare a progetti per un volume d’affari di 20 milioni di euro. Attraverso la tecnologia di Google Cloud, everis vuole aiutare le aziende italiane a diventare vere compagnie data driven, fornendo strumenti abilitatori al business che permettano di comprendere e utilizzare le informazioni che hanno a disposizione e migliorare i processi commerciali realizzando un servizio più personalizzato.

Il risultato è una laboratorio intelligente, in grado di sperimentare su diversi settori quali Retail, Fashion, Luxury, Manufacturing, Telco, Utilities e Financial Services le tecnologie di Intelligenza Artificiale al fine di velocizzare la trasformazione digitale delle imprese italiane, passando dalla prototipazione al rilascio in produzione in pochissimo tempo di soluzioni quali: assistenti virtuali, cognitive contact center, trascrizione real time multi lingua, automatizzazione dei processi di analisi e categorizzazione dei documenti, in-store customer profiling, predictive maintenance, riconoscimento di oggetti ed immagini.

Paolo Cederle, Country Manager everis Italia, ha spiegato: «Vogliamo aiutare le imprese italiane co-creando con i nostri clienti nuovi modelli di servizi grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie, per costruire aziende che non solo possano restare competitive, ma che siano all’avanguardia e protagoniste in un mercato internazionale in continua evoluzione. Le soluzioni che ne derivano sono frutto dell'esplorazione della tecnologia, ma sempre tenendo presente l’applicabilità al settore e il ritorno degli investimenti nel business. Mettiamo a disposizione le nostre competenze altamente specializzate e il network costruito in 20 anni di esperienza in Italia e in 18 altri Paesi nel mondo.»

Il lancio del Centro di Eccellenza è la prima tappa di «The Excellence Modernization», un roadshow dedicato alle aziende italiane che, attraverso 4 eventi tra Roma e Milano, esplorerà l’opportunità di modernizzare le organizzazioni utilizzando l’eccellenza che contraddistingue il nostro territorio e le nostre risorse. Il primo evento, dal titolo «Data&Intelligence», si terrà giovedi 3 marzo a Milano.