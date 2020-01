Top Employer Italia 2020: Open Fiber premiata con il certificato di eccellenza

Open Fiber è stata ufficialmente certificata Top Employer 2020. Il Top Employers Institute, ente che si occupa a livello globale dell'eccellenza delle pratiche HR, ha già certificato oltre 1.600 aziende in 119 Paesi nei 5 continenti. Le aziende che ottengono la certificazione si distinguono per l’impegno a fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti e per l’attuazione di Best Practice che puntano sulla centralità della persona.

In tale contesto Open Fiber è stata selezionata perché, fin dalla sua nascita, la strategia della Direzione Risorse Umane ha privilegiato una modalità d’azione all’avanguardia e strettamente correlata all’individuazione e al soddisfacimento delle diversificate esigenze della popolazione aziendale.

Metodologie innovative per l’analisi di bisogni e competenze del personale sono alla base del lavoro svolto. Ascolto, empatia, focus su obiettivi, risultati e soprattutto accoglimento e trasformazione dei suggerimenti provenienti dal personale in efficaci indicatori strategici. Un’attività quotidiana di analisi che permette all’azienda di garantire soluzioni e percorsi di crescita professionale seguendo un approccio personalizzato volto a valorizzare così ogni singolo dipendente.

Open Fiber ha come driver l’innovazione e con approccio innovativo gestisce le persone che la compongono con ingaggio permanente e instillando un mindset a prova di futuro.

La particolare attenzione alle esigenze del personale si traduce in azioni concrete come ad esempio per Open Welfare: un’innovativa piattaforma grazie alla quale si è data la possibilità di convertire il premio di risultato in flexible benefit offrendo, al contempo, un ventaglio molto ricco di servizi per tutti i dipendenti. Proprio l’ascolto delle esigenze del personale porta di anno in anno nuove offerte all’interno della piattaforma riscuotendo molto successo. Infatti il tasso di conversione del 2019 è stato del 46%, tasso di gran lunga superiore alla media di conversione delle altre aziende del settore.

Ivan Rebernik, Direttore HR Open Fiber: «Ricevere questo attestato ci rende fieri e dimostra che l’impegno messo in campo in pochi anni di attività ha già dato importanti risultati. Gestire le risorse umane non significa solo attenzione a Welfare, Wellness e Wellbeing, questo è solo il punto di partenza. La vera sfida è riuscire ad ascoltare tutti e dare risposte ad hoc e tempestive».