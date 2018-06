Yahoo Messenger si spegne dopo 20 anni: finisce un'era

MILANO - I giorni di Yahoo Messenger sono contati. Il 17 luglio, giorno del suo 20esimo compleanno, staccherà la spina. Nonostante i numerosi «fan fedeli», l’azienda ha fatto sapere che abbandonerà l’app-chat a favore di nuovi strumenti di messaggistica «che meglio si adattano alle esigenze dei consumatori».

Attualmente, Yahoo non ha alcun sostituto per Yahoo Messenger, ma ha detto che sta testando nuove applicazioni di chat, come il suo Yahoo Squirrel. Tuttavia, tale applicazione non è ampiamente disponibile.

Le persone che vogliono un archivio dei loro testi Yahoo Messaging possono visitare un sito web speciale dove possono scaricare una storia dei loro messaggi, ma hanno solo sei mesi per farlo. Dopo di che, non potranno più accedere all'archivio.

Quando Yahoo Messenger ha debuttato nel 1998, i servizi di chat stavano appena emergendo. Ma nel corso degli anni nuovi servizi di chat come Facebook Messenger e WhatsApp hanno eclissato Yahoo Messenger in popolarità. Nel 2017, AOL ha chiuso il suo sistema di messaggistica istantanea (AIM) dopo 20 anni, probabilmente a causa del cambiamento delle abitudini dei consumatori che hanno favorito i servizi di chat più recenti di Google, Facebook e altri.

Yahoo ha costruito una nuova versione di Yahoo Messenger nel 2015 e ha esortato le persone a passare alla nuova versione nel 2016 perché avrebbe smesso di supportare quella precedente. Considerando che l’azienda ha deciso di uccidere il rinnovato Yahoo Messenger, è probabile che non abbia mai preso piede come fece, invece, la vecchia versione nel 1990.

La scorsa estate, il gigante delle telecomunicazioni Verizon ha chiuso la sua acquisizione di Yahoo per 4,5 miliardi di dollari. Nell'ambito dell'operazione, Verizon ha fuso Yahoo con AOL per costituire il conglomerato new mediatico Oath.