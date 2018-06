L'integratore alimentare te lo crea l'algoritmo

ROMA - Alimentazione, attività fisica, integratori: l​a società attuale è sempre più attenta ed esigente riguardo il proprio stile di vita. L’uso di integratori alimentari è sempre più diffuso per apportare le proprietà nutrizionali che mancano ogni giorno alla propria dieta e non sono solo gli sportivi ad utilizzarli​, ma anche gli studenti che desiderano migliorare la memoria, i salutisti che cercano di prevenire le malattie stagionali per sé o per i loro bambini o, ancora, chi spera di dimagrire o di rallentare il decadimento fisico ed estetico dovuto all’età.

Il mercato degli integratori seppur vasto è ancora in mano a farmacie e vecchi canali di distribuzione così MyLab Nutrition, una startup romana accelerata da Luiss Enlabs, il più grande acceleratore di startup in Italia, si pone la sfida di «digitalizzare» il settore degli integratori​, permettendo a tutti di poter avere un integratore personalizzato, in poco tempo e soprattutto a costi contenuti.

Un team di esperti nutrizionisti hanno realizzato il laboratorio interattivo di MyLab Nutrition che permette a tutti di creare ed acquistare la propria formula personalizzata in comode bustine tascabili consegnate a domicilio in 24h. Basta accedere al sito, senza effettuare alcuna registrazione, si può iniziare subito ad usare la piattaforma scegliendo uno dei due percorsi a disposizione: gli utenti più esperti creano da zero il loro integratore scegliendo grammo per grammo i componenti che compongono la loro formula personalizzata, quelli alle prime armi invece possono richiedere una consulenza gratuita interattiva​.

La consulenza interattiva profila l’utente richiedendo parametri biometrici ​(quali altezza, peso, età, tipologia di fisico ecc.), le sue abitudini alimentari e la routine di allenamento​, gli obiettivi nutrizionali e sportivi​, il suo lifestyle (tipologia di dieta, es. vegano, vegetariano ecc) e il suo stato di salute (intolleranze e allergie, patologie). Tenendo conto di tutti questi parametri, l’algoritmo consiglia il pacco d’integrazione perfetto per ogni utente.

Sono 5819 le combinazioni di integratori ​che l’utente può scegliere, formule personalizzate adatte a:

- Aumentare la massa muscolare

- Bruciare i grassi in eccesso per il dimagrimento o la definizione

- Aumentare la forza

- Aumentare l’energia

- Recupero muscolare post-allenamento

- Aumento resistenza

- Rinforzare il sistema immunitario

- Rinforzare Articolazioni e ossa

L’algoritmo supervisiona costantemente la creazione delle formule impedendo all’utente di selezionare quantità giornaliere più elevate ​rispetto ai limiti di sicurezza imposti dal Ministero della Salute italiano ​e in real time combina la formula pronta per essere acquistata. La formula di ogni singola materia prima, venduta in bustine monodose, è notificata al Ministero della Salute e rispetta i parametri di vendita imposti dalla legge italiana ed europea in tema di salute ed integrazione sportiva.

Tutte le materie prime che compongono gli integratori sono acquistati in Italia dai laboratori di ACEF, con 75 anni di esperienza, leader per grossisti di materie prime per l’industria farmaceutica e la produzione di integratori alimentari. Le bustine monodose di MyLab nutrition sono prodotte dai laboratorio di Nutrival Borbera in provincia di Alessandria, da oltre 30 anni specializzati nella lavorazione di integratori alimentari.