Connected City, a Torino il programma di open innovation di Talent Garden

TORINO – Talent Garden lancia dalle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino la prima edizione di Connected City, il programma nazionale di open innovation che ha lo scopo di identificare e sperimentare nuovi progetti d’impatto per lo sviluppo di servizi per i cittadini basati su dati e tecnologie. Obiettivo: liberare il potenziale di qualsiasi città, trasformando le innovazioni e le informazioni in iniziative concrete al fine di creare nuove opportunità di crescita.

Per fare questo Talent Garden chiama a raccolta, con un call aperta (previa iscrizione), istituzioni, imprese e comunità di innovatori, che il 6 giugno si riuniranno nell’ex stabilimento di veicoli ferroviari, per confrontarsi e definire le priorità per la realizzazione di un nuovo "Manifesto" condiviso delle città connesse. Partner capofila dell’iniziativa sono la Comunità Europea e le istituzioni del territorio, Camera di Commercio di Torino, Agenzia della Mobilità Piemontese, Città di Torino e Regione Piemonte, quest’ultimi due tra i primi in Italia a rendere accessibili i dati a loro disposizione. Molte le aziende partner del progetto: Mini, Reale Mutua, Iren e Links Foundation. A dare maggiore concretezza allo sviluppo delle idee proposte un percorso di incubazione con un investimento del valore di 100mila euro da parte del business incubator Digital Magics, main partner dell'iniziativa.

TORINO 2018 - Tema portante della prima edizione ospitata dalla città di Torino sarà la MOBILITÀ, settore che necessita di un rapido sviluppo di tecnologie avanzate per affrontare i continui cambiamenti che, sul territorio nazionale e locale, rappresentano per le istituzioni un’importante sfida per l’evoluzione delle città, in comunità in grado di soddisfare le aspettative dei cittadini e attrarre investimenti, nuove attività e talenti. In questo senso l’analisi, la simulazione e l’utilizzo dei dati, uniti alla disponibilità di tecnologie innovative, diventano preziosi strumenti che consentono di pianificare con maggior anticipo gli investimenti nelle infrastrutture, di comunicare al meglio i potenziali risultati e di ottenere risultati migliori e misurabili. Connected City 2018 è un programma di lavoro che avrà una durata annuale (6 mesi di selezione dei migliori progetti + 6 mesi di sperimentazione) e si sviluppa in quattro momenti principali:

EVENTO DI LANCIO – 6 GIUGNO 2018 - La giornata di lancio sarà all’insegna della visione e condivisione. Durante l’evento stakeholder istituzionali, aziende e innovatori seduti ai tavoli di lavoro saranno coinvolti in un'esperienza di co-design, che raccoglierà i loro pensieri e le priorità per definire un nuovo "Manifesto" condiviso. Ospite speciale della giornata di apertura sarà Reid Hoffman, Co-founder and executive chairman of LinkedIn con un talk dal titolo «Can we build the city of the future as a startup? Entrepreneurs’ lesson for the city.» Il visionario imprenditore darà la sua visione sulle città del futuro, evidenziando come l’innovazione possa svolgere un ruolo chiave nello sviluppo competitivo e sostenibile delle città e come le istituzioni debbano fare leva sulle startup per promuovere questo processo.

CALL 4 PROJECTS – 6 GIUGNO 2018 / 6 DICEMBRE 2018 - Startup, team e anche aziende potranno candidarsi alla Call4Projects sul sito dedicato (connectedcity.talentgarden.org). In contemporanea un tour di eventi organizzati con i partner del programma aiuteranno a comprendere meglio i differenti topic e challenge, contribuendo alla generazione di nuove idee.

SELEZIONE DEI PROGETTI - I partner e gli stakeholder voteranno e selezioneranno i progetti migliori, che prenderanno parte alla fase di sperimentazione, tra tutti quelli che ne hanno fatto richiesta. In fase di selezione il main partner Digital Magics selezionerà il migliore progetto che avrà accesso a un percorso di incubazione con un investimento del valore di 100mila euro.

SPERIMENTAZIONE - I partner, che supporteranno la fase di prototipazione, sceglieranno per ogni singolo progetto un «campione» interno che dovrà guidare un piccolo team operativo in grado di portare avanti la sperimentazione dei nuovi scenari progettuali. I progetti selezionati avranno accesso a dataset e API messi a disposizione da tutti i partner di Connected City in esclusiva.