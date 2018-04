Qui c'è un hackathon per contrastare le fake news

RIMINI - Il Web Marketing Festival è da sempre attento a temi legati all’informazione e alle tendenze del mondo editoriale, come testimoniato da interventi e dibattiti sulle fake news e da una sala formativa dedicata - Digital Journalism - nel corso delle precedenti edizioni e che verrà riproposta anche quest’anno. Con l’intento di contrastare la disinformazione online, al festival avrà luogo la prima gara tra idee innovative sul tema fake news del Web Marketing Festival - il Fake News Hackathon – grazie al supporto e alla collaborazione di importanti player del mondo editoriale, imprenditoriale e accademico. Ansa, AlmaCube, Booster Box Digital, Digital Magics, Droidcon, Google Developer Group Catania, Keliweb, La Stampa, Quilsar, Startupitalia, SEMRush, Lo Stretto Digitale, Tim WCap sono alcuni dei partner dell’iniziativa, ai quali vanno ad aggiungersi anche i poli universitari di Catania, Messina e Salerno.

«Contrastare la disinformazione online rappresenta, da tempo, uno degli obiettivi del Web Marketing Festival e con questa nuova iniziativa vogliamo compiere un ulteriore passo avanti in questa direzione. Per fare chiarezza e risolvere una questione delicata e quanto mai attuale come quella delle fake news, fenomeno che ha generato un impatto socio-economico trasversale a tutti i settori, è necessaria la collaborazione di tutti in un percorso di continua innovazione, sfruttando al massimo il potenziale costruttivo digitale», ha commentato Cosmano Lombardo, Chairman Web Marketing Festival.

Il Funzionamento

In un contesto come quello attuale, in cui notizie false e non verificate proliferano in modo incontrollato, l’hackathon dedicato alle fake news nasce per contribuire a trovare una soluzione a un fenomeno che si sta affermando come un vero e proprio problema globale. Il Web Marketing Festival, dunque, si pone come luogo d’incontro e di riflessione su questo tema, uno strumento al servizio del nostro Paese e un acceleratore di innovazione. L’iniziativa è gratuita e si rivolge a programmatori, business developer, data analyst, UX e UI designers, graphic designer, professionisti del mondo editoriale, digital strategist e digital marketers.

In occasione di questa prima edizione del Fake News Hackathon, che si svolgerà durante tutto l’arco della giornata di sabato 23 giugno all’interno del Palacongressi di Rimini, i team multidisciplinari saranno chiamati a ideare prodotti innovativi utilizzando tecniche e strumenti in ambito Business Intelligence, Analytics, Big Data, Content e SEO. Durante tutte le fasi di lavoro dell’hackathon ogni team verrà supportato da un gruppo di Mentor e, al termine del progetto, ne verranno selezionati 3 che potranno presentare il proprio lavoro a una platea composta da esperti e aziende leader del settore. Daniela Senatore (Booster Box Digital), Andrea Nucita (Cospecs), Luigi Spina (Keliweb), Francesco Micali (Lo Stretto Digitale), Giancarlo Cobino (Quilsar), Marco Lotito (Tim WCap) e Davide Bennato (Università di Catania) sono alcuni dei Mentor al momento confermati.

Sarà una giuria di esperti, infine, a decretare il vincitore dell’hackathon, che riceverà come premio un Package SEMrush GURU per 1 anno del valore di 3359,40 euro e un Voucher Keliweb in server dedicati del valore di 1500 euro.