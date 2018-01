C’è una startup emiliana per il funerale di Fido (online)

REGGIO EMILIA - I nostri animali domestici? Innanzitutto i pesci, quasi 30 milioni, e poi gli uccellini che si attestano a circa 13 milioni, numero che ci vale il primato in Europa. Quasi 7 milioni sono i cani, circa 7,5 milioni i gatti, mentre gli altri piccoli mammiferi - tra cui conigli, furetti e roditori (criceti, cavie, cincillà e degu) - raggiungono quota 1,8 milioni. La nostra è una nazione da animali domestici, in alcuni casi li amiamo più dei parenti (non a torto, ndr.). Ed è per questo che ci preoccupiamo anche del dopo, di quando non ci saranno più. L’amore per gli animali, a proposito, ha spinto un team di ragazzi a pensare a una soluzione digitale proprio per il loro funerale. MyPeterPan, la startup fondata a Reggio Emilia da Gabriele Canovi, 41 anni, Sara Severi, 24 anni e Nicola Tampelloni, 40 anni, si occupa di tutto, dalla cremazione fino alla restituzione delle ceneri.

Una startup per il funerale di Fido

Il servizio è completamente digitale. Sulla pagina web (ancora in fase di allestimento) gli utenti potranno selezionare l’offerta: scelta dell’urna, cremazione e restituzione delle ceneri in modo da poterle tenere a casa per ricordo. Ovviamente il servizio non sarà esclusivo per cani o gatti, ma anche per tutte le razze considerate da compagnia, dai coniglietti fino ai cavalli.

La vendita delle urne

Il progetto è in fase di sviluppo e per ora prevede unicamente la vendita delle urne. Sono disponibili 70 tipi di modelli con design diversi. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche. Dalla più economica con materiali in cartonato che costa circa 60 euro fino alla versione più lussuosa che può raggiunge il prezzo di 300 euro. Le urne possono essere personalizzate con il nome dell’animale, la data di nascita e di morte. A questi costi bisognerà aggiungere poi quello della cremazione, di circa 150 euro.

Fino alla cremazione

MyPeterPan è stata selezionata per partecipare al percorso di accelerazione di Upidea, il progetto, giunto alla terza edizione, promosso dai Giovani Imprenditori di Unindustria Reggio Emilia per sostenere lo sviluppo di nuove imprese sul territorio. Durante questo percorso di accelerazione implementerà lo sviluppo della startup. L’obiettivo dei ragazzi emiliani è quello di mappare tutti i forni crematori per animali dislocati sul territorio nazionale per stipulare con loro una convenzione, oltre che attivare il servizio a domicilio per il recupero della carcassa e la restituzione delle ceneri. Dopo aver coperto l’Italia inizierà l’espansione in Europa, patria di oltre 200 milioni di animali domestici.