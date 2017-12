Startup sociali, come partecipare alle nuova call di Foundamenta

TORINO - E’ attiva fino al 28 gennaio 2018 Foundamenta#5, la call per startup a impatto sociale di SocialFare, centro per l’innovazione sociale che ha sede a Torino. La call si rivolge alle startup che abbiano sviluppato soluzioni innovative all fine di generare un impatto sociale ed economico sul territorio.

Gli ambiti di partecipazione sono sei: welfare, healthcare, education, cultural heritage, circular economy e mobility. Le startup selezionate dalla call riceveranno un feed fund fino a 50mila euro in cambio del 7% di equity. Il programma offre 4 mesi di accelerazione full-time negli spazi di Rinascimenti Sociali, a Torino e un desk a disposizione nell’area co-working. Il lavoro sarà svolto per obiettivi bisettimanali grazi al confronto con mentor, advisor e startup di successo.

Al termine di questi 4 mesi di accelerazione le startup potranno partecipare al Social Impact Investor Day, evento durante il quale avranno la possibilità di entrare in contatto diretto con gli investitori, oltre 50 business angels, fondi di investimento, fondazioni e banche. Qui per applicare alla call.