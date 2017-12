Lavoro, Accenture assume 2400 talenti per la rivoluzione digitale

MILANO - Un piano di recruiting da 2400 persone che saranno assunte sia a tempo indeterminato (1800) sia attraverso stage formativi (600) fino al prossimo agosto. A lanciarlo Accenture, azienda leader nella trasformazione digitale, che cerca giovani da occupare in diversi segmenti aziendali.

C’è posto per tutti, dai dirigenti ai neo laureati alla prima esperienza. L’importante è che abbiano passione, interesse e curiosità per i nuovi trend, per il management, il digitale e le nuove tecnologie. Occhi puntati, in particolare, su Ingegneria, Informatica, Economia, Statistica, Matematica e Fisica.

I laureandi, invece, potranno ambire a stage finalizzati all’assunzione, una qualificante esperienza formativa dato che gli ambienti di lavoro di Accenture sono comunque molto giovani (l’età media è di 34 anni), innovativi e internazionali. In ogni caso, la conversione in assunzione è di circa 60-70%. Oltre ai percorsi di laurea più tradizionali, la ricerca di talenti è aperta anche a profili provenienti da lauree differenti come quelle umanistiche, la cui formazione, completata con skill digitali, è oggi strategica per figure professionali in ambiti come quelli digital marketing o eCommerce.

Le posizioni sono aperte per le sedi di Milano, Torino, Roma, Napoli e Cagliari. Per saperne di più potete consultare il sito www.professioni.accenture.it.