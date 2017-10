I messaggi di WhatsApp possono essere cancellati (ma il destinatario lo saprà)

ROMA - E’ stata annunciata molte volte, ma ora pare che la funzione per eliminare i messaggi di WhatsApp sarà presto disponibile sui nostri smartphone. Ad annunciarlo è stato WABetaInfo, la stessa voce che ha più volte twittato la notizia sui social.

La nuova funzione permetterà di cancellare i messaggi inviati in conversazioni private o gruppi entro 7 secondi dall’invio. Che si tratti di una frase, un video o una foto, basterà selezionarlo e toccare il simbolo del cestino, quindi toccare «elimina per tutti» (sempre che ciò avvenga a 7 minuti dall'invio). Una volta fatto i destinatari visualizzeranno la scritta «questo messaggio è stato eliminato».

Funzione questa che potrebbe creare lo stesso effetto generato dalle spunte blu: ok, ai ripensamenti, ma il destinatario sarà avvisato del fatto che il mittente si è pentito di aver inviato un messaggio.

Il rilascio sarà graduale e sarà presto disponibile per iOS, Android e Windows Phone. La funzione, però, presenta alcuni paletti: richiede che i mittenti abbiano installato l’ultima versione dell’applicazione, mentre WhatsApp non invierà una notifica nel caso in cui l’eliminazione non andasse a buon fine.