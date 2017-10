A Bologna arriva Freeda, un'app che mappa le strade sicure per le donne

BOLOGNA - Perdersi tra le vie di Bologna è facile. Perdersi tra i suoi colori caldi, le sue mura che sanno di storia. Una città di cui ci si può innamorare, guardandola dall’alto dei suoi tetti e percorrendola tra piazze e portici. Quei cunicoli che a volte, nel cuore della notte, possono incutere anche un po’ di timore. Soprattutto alle donne. Ed è dalle donne che il Comune di Bologna ha deciso di ripartire, con una startup - Freeda feel free around - nata a Torino, ma che ora sbarca nel capoluogo emiliano.

L’app che mappa le zone sicure dalla città

Sarà, infatti, la città delle Due Torri la seconda a entrare ufficialmente nel progetto di Freeda. Un’app, nata a maggio 2016 e ora disponibile solo in versione sperimentale, che si presenta come un Trip Advisor delle strade e dei quartieri. Con l’obiettivo di garantire la sicurezza. Le strade di Bologna potranno così essere mappate dalle stesse donne che le frequentano. Potranno dare un punteggio da uno a quattro, in base ad alcuni parametri accompagnati sempre dall’orario in cui è stata effettuata la visita: la propria percezione («Quanto ti senti sicura?»), la presenza o assenza di illuminazione e il grado di affollamento della via, e l’indicazione di eventuali molestie fisiche o verbali ricevute. Il tutto accompagnato da una recensione personale della zona: così in base al numero e al tipo di punteggi e commenti ricevuti alcune aree si coloreranno di rosso o di verde direttamente sulla mappa dell’app.

L’evento a Bologna

L’app nata dalle menti di due giovani attive nel campo dell’informatica, Eleonora Gargiulo e Ilaria Zonda, come detto, è ancora in fase sperimentale, anche se l’obiettivo è renderla pubblica tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Oggi, intanto, dalle ore 18.00, con partenza dal Parco della Montagnosa, ci sarà il primo evento ufficiale di mappatura delle strade di Bologna. Tre i percorsi, decisi dallo staff di Freeda insieme al Comune: zona universitaria, area del Cavaticcio, Bolognina. Sono tre aree della città «con vissuti diversi- spiega Eleonora Gargiulo - o attraversati da giovani donne o su cui ci sono importanti interventi di riqualificazione».

Non è un’emergenza

L’assessore all’Urbanistica Valentina Orioli ha, tuttavia, precisato che Bologna non è in un’ottica emergenziale: «Le donne, per varie ragioni, a volte anche molto ingiuste, percepiscono la città in modo diverso rispetto agli uomini. E noi ci teniamo al loro punto di vista. Il ragionamento che vogliamo fare sarà a 360°, e sarà utile anche per fare il punto sui servizi che oggi sono attivi in città per le donne».