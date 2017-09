Cosa significa essere un Leader Digitale nella trasformazione tecnologica

ROMA - Mentre l’84% delle aziende globali afferma che la trasformazione digitale è fondamentale per la propria sopravvivenza nei prossimi cinque anni, solo il 3% ha portato a compimento iniziative di trasformazione che coinvolgono l’intera organizzazione aziendale. Lo afferma un nuovo studio di SAP realizzato con Oxford Economics.

La crescita portata dalla digitalizzazione

I risultati evidenziano un potenziale rischio per le aziende che sono in ritardo nella digital transformation: quelle che hanno avviato importanti processi di trasformazione digitale hanno riportato quote di mercato significativamente maggiori (85% contro il 41%) e una maggiore redditività (80% contro il 53%). Le aziende identificate dallo studio come leader prevedono di ottenere circa il 23% in più di crescita dei ricavi nei prossimi due anni rispetto al resto delle organizzazioni prese in considerazione. La ricerca ha rivelato inoltre che la trasformazione digitale viene indicata come uno dei tre fattori più importanti per la crescita futura del fatturato, indipendentemente dal settori e dalla dimensione dell’azienda.

Cosa caratterizza un Digital Leader

I leader digitali hanno quattro tratti fondamentali:

Interpretano la trasformazione digitale come una trasformazione del modello di business, non come un progetto tecnologico: il 96% dei Leader afferma che la trasformazione digitale è un obiettivo fondamentale del core business, rispetto al 61% di tutti gli altri. La trasformazione si estende a tutta l’azienda, anche alle modalità di interazione con clienti, fornitori e partner.

Danno priorità al talento: il 71% dei Leader afferma che le iniziative di digital transformation rendono più facile attrarre e trattenere il talento, contro il 54% del totale campione. I Digital Leader investono anche di più per riqualificare il proprio personale rispetto alle altre aziende.

Adottano una nuova infrastruttura digitale: il 72% dei Leader afferma che un’architettura IT bimodale – che include cioè un mix di infrastrutture front-end e back-end, in grado di operare a più velocità per soddisfare le diverse esigenze di business – è importante per la trasformazione digitale, rispetto al 30% per tutti gli altri.

Investono in tecnologie innovative: il 50% dei Leader sta già lavorando con l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning, rispetto al 7% del campione. Inoltre sta investendo maggiormente in Big Data e Analytics (94% contro il 60%) e Internet of Things (76% contro il 52%).

La digitalizzazione essenziale per generare reddito

«La digital transformation non è più una scelta, è un fattore essenziale per generare reddito, profitti e crescita - ha detto Vivek Bapat, senior vice president, Global Head of Marketing Strategy and Thought Leadership di SAP -. I responsabili aziendali devono non più solo comprendere che la posta in gioco è alta, ma mettere in pratica iniziative complete, end to end, che coinvolgano l’intera azienda. Questo richiede tecnologie altamente innovative, investimenti in competenze digitali e aggiornamento del personale. I prossimi due anni saranno un punto di flessione importante: emergeranno i vincitori della sfida digitale mentre gli altri resteranno indietro».