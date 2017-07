Impresa Giovani, ragazzi a lezione per fare di un'idea una startup

FIRENZE - Con il progetto "Impresa Giovani", finanziato dalla Regione Toscana, 16 aspiranti imprenditori avranno la possibilità di seguire un corso di formazione gratuito per trasformare le loro idee in impresa.

Chi può partecipare

Il programma, coordinato da Pont-Tech in collaborazione con Scuola Superiore Sant'Anna, Fondazione Toscana Life Sciences e Toscana Formazione Srl, si rivolge a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni offrendo loro la possibilità di acquisire le nozioni necessarie ad avviare un progetto d'impresa o una attività di lavoro autonomo, insieme agli strumenti per gestire l'attività imprenditoriale, attraverso formazione in aula, consulenza e affiancamento nella fase di start up. La domanda per partecipare a "Impresa Giovani" deve essere presentata entro il prossimo 15 settembre (www.pont-tech.it/impresagiovani).

La selezione

Questi i requisiti necessari per poter partecipare: avere un'età compresa tra 18 e 29 anni, risiedere in Italia, non essere impegnati in attività di studio o lavoro e aderire al progetto "Garanzia Giovani». L'eventuale fase di selezione sarà svolta soltanto se le domande ricevute supereranno i posti disponibili. In questo caso, saranno valutate le idee imprenditoriali, presentate attraverso la candidatura, con possibilità di descriverle in maniera più approfondita durante un colloquio individuale, basato sulla motivazione e sull'attitudine personale alla creazione di impresa. Sarà così possibile valutare le aspirazioni individuali rispetto alle capacità imprenditoriali.

Il corso

A conclusione dell'eventuale selezione, sarà resa nota la graduatoria e sarà diffuso il calendario dettagliato dell'attività del percorso di formazione, che inizierà a ottobre 2017. Il corso avrà una durata di 80 ore complessive, di cui 24 dedicate ad approfondire temi legati alla stesura del business plan e 56 ore al "mentoring" e all'assistenza personalizzata per la redazione del business plan.