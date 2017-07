Creatività e digital, la via il contest per idee creative

TORINO - Dimenticate i soliti stage. Se avete sempre pensato che il vostro posto sia all’interno di un team creativo, ecco un’occasione unica. Eggers 2.0 ha appena lanciato il contest «Eggstorming - La battaglia delle idee» che per il nono anno consecutivo porterà talenti a lavorare in agenzia.

Comunicazione e creatività

Eggers 2.0, guidata da Guido Avigdor e Pietro Dotti, è un laboratorio di sperimentazione sulla comunicazione che nasce a Torino nel 2008 per unire talenti. E’ nata dall’idea di un gruppo pubblicitari di lungo corso che hanno voluto reinventarsi e reinventare la loro professione con l'aiuto dei migliori talenti provenienti dalle nuove generazioni. E proprio alle nuove generazioni è dedicato questo contest. L’occasione è unica: lavorare per dieci mesi nel team degli Eggers 2.0 per un periodo di formazione e di ispirazione reciproca con un contratto di mentoring.

Come partecipare

Creatività e voglia di mettersi in gioco. Serve solo questo per partecipare a Eggstorming – La battaglia delle idee. Il contest è dedicato a tutti i giovani talenti, tra i 19 e i 30 anni. I partecipanti sono invitati ad interpretare un tema a loro scelta presentando un’idea di comunicazione, che sia un sito web, un lavoro illustrato, un video, un progetto su Instagram, una strategia digital, un’infografica, un’animazione, un chatbot. L’unica regola è lasciarsi guidare dalla creatività. L’obiettivo è formare sul campo i giovani creativi, aiutandoli a fare esperienza. «La maggior parte dei giovani selezionati attraverso il contest – dichiara Guido Avigdor - continua a lavorare con noi, ma l’89% di tutti gli Eggers è comunque diventato sé stesso, riuscendo a fare della propria passione il proprio lavoro, in Italia e all’estero». Il termine ultimo per presentare i progetti è il 14 settembre 2017.

Per entrare nel team di Eggers

Una giuria di esperti selezionerà la idee più creative e i vincitori verranno scelti per unirsi al team degli Eggers 2.0 I vincitori si occuperanno di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti di comunicazione, che spaziano dagli eventi live al digitale, dall'art direction alle strategie cross-mediali, dalla creazione di siti, blog e app alla realizzazione di campagne pubblicitarie, dalle video-infografiche alla gamification.