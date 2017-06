Gb, soldato sviene per il caldo durante la tradizionale Trooping the Colour della regina Elisabetta

LONDRA - Un soldato sviene, oppresso dal caldo e dalla pesante uniforme storica indossata nel corso della tradizionale Trooping the Colour, la Sfilata della bandiera, che dal 1748 il secondo sabato di giugno celebra il compleanno ufficiale del sovrano inglese. Nel messaggio in occasione della ricorrenza, la regina Elisabetta non ha potuto evitare un accenno alla "serie di terribili tragedie" che ha colpito il Regno Unito sottolineando come sia è difficile quest'anno sfuggire a un clima nazionale molto cupo.