Francia, ostaggi in un supermercato a Trébes. Autore dice di essere dell'Isis

PARIGI - Una presa di ostaggi è in corso in un supermercato a Trèbes, nel dipartimento dell'Aude, nel Sud-Ovest della Francia. Lo ha riferito all'agenzia Afp una fonte vicina al dossier. L'autore della presa di ostaggi in un supermercato di Trèbes, Sud Ovest della Francia, ha dichiarato di essere un membro dello Stato islamico (Isis). Lo riferisce la procura antiterrorismo. Nel supermercato c'è stata una sparatoria e anche a Carcassone, non lontano, un agente è stato ferito da colpi di arma da fuoco.

(fonte afp)