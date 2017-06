Londra, ragazzo italiano accoltellato a morte. Da chiarire la dinamica

LONDRA – Un altro italiano perde la vita a Londra. Questa volta non si tratta di un incendio ma di un omicidio. La vittima è Pietro Sanna, 24 anni, originario di Nuoro, in Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato accoltellato e ucciso da un ladro (o più ladri) sorpreso a rubare nella sua abitazione. Per Scotland Yard, tuttavia, la «dinamica resta da chiarire». Per il momento, il Consolato Generale che è in contatto con la famiglia Sanna li tiene informati sugli sviluppi delle indagini, mentre il padre Graziano è già partito per Londra.

Un ragazzo conosciuto

Erano due anni che Pietro Sanna viveva a Londra con il fratello. La famiglia del ragazzo è piuttosto nota a Nuoro per la sua attività turistica, di cui è anche titolare dell’Hotel Scintilla a San Teodoro. Ora il ragazzo ha perso la vita per quella che, a prima vista, sembra una rapina finita male. Si attendono sviluppi.