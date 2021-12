Assicurazione temporanea: cos'è e perché farla

Quando parliamo di assicurazione temporanea intendiamo una copertura assicurativa uguale a quella classica, con gli stessi benefit, ma dalla durata limitata. Perché una persona dovrebbe essere interessata a stipularne una? Nel caso di quella per auto può fare, ad esempio, comodo a chi guida poco e giustamente non vuole spendere gli stessi soldi di chi invece usa l'auto tutti i giorni.

Oppure, come per quanto riguarda l'assicurazione temporanea Yolo dedicata agli sciatori, può essere la soluzione ottimale per godersi in tranquillità un weekend in montagna.

Vediamo allora più nel dettaglio perché e come attivare un'assicurazione temporanea senza fatica.

Cos'è l'assicurazione temporanea e a cosa serve

Come anticipato, l'assicurazione temporanea prevede un periodo di validità più breve, che può andare dal giorno al mese, e dal trimestre fino al semestre, a seconda di quanto è stato concordato con la compagnia assicurativa.

Il principale vantaggio di accendere una polizza di questo tipo riguarda la sua convenienza economica a cui spesso si aggiunge la possibilità di poterlo fare rapidamente collegandosi al sito dell'agenzia assicurativa.

Tra i tipi di assicurazione temporanea più comuni rientrano quelle per:

auto, con caratteristiche identiche alla RCA ma con copertura temporale limitata;

con caratteristiche identiche alla RCA ma con copertura temporale limitata; casa , in caso di terremoti, alluvioni, infortuni domestici o aggressioni all'interno dell'abitazione;

, in caso di terremoti, alluvioni, infortuni domestici o aggressioni all'interno dell'abitazione; animali , con rimborsi delle spese veterinarie e di responsabilità civile per i danni causati dagli animali a terzi;

, con rimborsi delle spese veterinarie e di responsabilità civile per i danni causati dagli animali a terzi; sport , per tutte la spese mediche relative gli infortuni derivate da attività sportive;

, per tutte la spese mediche relative gli infortuni derivate da attività sportive; viaggi , dedicate soprattutto alla gestione dei sinistri relativi ai bagagli o a viaggi verso particolari zone, come la Schengen;

, dedicate soprattutto alla gestione dei sinistri relativi ai bagagli o a viaggi verso particolari zone, come la Schengen; sci, fondamentale (e da gennaio 2022 obbligatoria) per chiunque faccia sport invernali a livello amatoriale e per un periodo limitato.

Assicurazione temporanea Yolo: convenienza e sicurezza

Un ottimo esempio di assicurazione temporanea lo offre Yolo con la sua polizza Sci. Dal momento che presto sarò obbligatorio per chi scia per brevi periodi averla per legge, uno dei requisiti cardine deve essere la possibilità di attivarla in poco tempo.

Yolo a questo proposito ti permette di accendere immediatamente la tua assicurazione temporanea dal suo sito. Ti basterà selezionare nel calcolatore di preventivo il numero di persone da assicurare ed il periodo che si desidera e, dopo circa 30 minuti dal pagamento, potrai sfruttare la tua assicurazione sci.

Le polizze assicurative sci di Yolo sono quella base SCI Silver e la più completa SCI Gold, con una durata di copertura di 1, 2 o 6 giorni, o stagionale (con validità dal 1 Novembre al 30 Aprile).

Entrambe indennizzano in caso di infortuni, subiti o procurati, occorsi sulla neve durante la pratica amatoriale di sport invernali, come lo sci alpino e di fondo, le ciaspole, lo snowboard o il pattinaggio su ghiaccio. Sono tuttavia esclusi i sinistri scaturiti da eventi accaduti al di fuori delle stazioni sciistiche, come i fuori pista.

Tra i vari benefit delle assicurazioni sci Yolo rientrano:

Il rimborso sulle spese mediche

I ricoveri

Il noleggio di sedia a rotelle e stampelle

L'assistenza in viaggio tramite consulenza medica telefonica e visite specialiste

Il trasporto o rientro per motivi sanitari

Il prolungamento del soggiorno

La responsabilità civile per danni a terzi e cose di terzi

Le spese di trasporto in ambulanza o elicottero

Il rimborso delle spese di hotel, skipass, lezioni e noleggio attrezzatura

Tra le due opzioni però solo la Gold prevede anche il rimborso delle spese legali, l'indennità per fratture ossee e la diaria da ricovero.

I requisiti minimi per accendere un'assicurazione sci Yolo riguardano l'età, che deve essere compresa tra i 4 e i 70 anni, e la residenza o il domicilio in Italia o in uno dei paesi dell'Area Economica Europea.