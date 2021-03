Finanziamenti auto, la guida diventa una campagna di comunicazione

automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio, sigla una partnership con l’esperta media e divulgatrice, Imen Boulahrajane, su Instagram Imenjane e la sua community di oltre 341 mila follower per la nuova campagna di comunicazione che partirà a marzo e sarà incentrata sul tema del finanziamento auto.

Il progetto si fonda su una comunità di intenti nel rendere più semplici e alla portata di tutti discorsi molto complessi come il tema dei finanziamenti auto. L’acquisto di una autovettura è da sempre un momento molto importante perché a fronte di un investimento economico non indifferente si deve riuscire ad acquistare un mezzo che non solo appaghi la vista, ma risponda a esigenze concrete e sia confortevole e parco nei consumi. Spesso, purtroppo, si è costretti a scendere a compromessi. Il mercato offre molte possibilità per questa formula di acquisto di un’autovettura, ma è fondamentale conoscere tutti i dettagli per capire come funziona il finanziamento auto.

Informazione e approfondimento

A partire da Instagram e da una sorta di osservatorio social, automobile.it indagherà con Imen le maggiori curiosità degli utenti relativi a questa tematica per produrre poi una guida grazie agli esperti del portale volta a fornire informazioni, curiosità e risposte concrete sul tema dei finanziamenti auto. La guida sarà un manuale semplice e completo spiegato in anteprima su Instagram e messo gratuitamente a disposizione di tutti sul magazine di automobile.it come PDF scaricabile.

Moltissime persone hanno deciso di cambiare la propria auto o addirittura acquistare il proprio veicolo nel 2021. Come riportato dall'Osservatorio Mobilità e Sicurezza di Continental, la pandemia ha aumentato l'uso dell'auto e ben un italiano su due oggi si sposta in questo modo per paura del contagio (+22,5% rispetto al 2019). Emerge un ritorno di interesse per l'automobile privata come mezzo di trasporto che garantisce sicurezza in tutte le sue accezioni, compresa quella sanitaria. In parallelo però, anche in concomitanza di bonus e politiche ecologiche in campo automotive, la sensibilità dei consumatori verso forme di mobilità green è sempre più sviluppata: nell’ultimo anno, prima dello scoppio dell’epidemia Covid-19, l’interesse dei consumatori italiani per i veicoli ibridi/elettrici era salito al 71% dal 58% dell’anno precedente.

Crescono le ricerche di auto a noleggio a lungo termine

«Uno degli aspetti che abbiamo avuto modo di notare in questi primi mesi del 2021 è l'aumento dell'interesse dei nostri utenti nelle soluzioni finanziarie innovative (ad esempio, le ricerche di auto a noleggio a lungo termine sono aumentate 70% rispetto all’anno scorso)» afferma Davide Archetti, General Manager di automobile.it «abbiamo quindi pensato di aiutare gli utenti del nostro portale a districarsi nel mondo dei finanziamenti in modo tale da fornire un supporto per chi ha necessità di risparmiare e di capire meglio come destreggiarsi tra le varie possibilità presenti sul mercato di cui il noleggio a lungo termine rappresenta una valida alternativa. Per farlo abbiamo scelto Imen in qualità di esperta media e divulgatrice, per capire con lei e la sua community quali sono i punti che davvero i nostri esperti possono aiutare a comprendere».

«Oggi si ha l’impressione di essere bombardati di notizie, ma quelle che contano davvero non riescono ancora a raggiungere il grande pubblico» dice Imen Jane «questo perchè l’approfondimento su temi complessi ha bisogno da una parte di credibilità e dall’altra di chiarezza, due elementi non sempre facile da combinare insieme. Per questo sono felice della collaborazione con automobile.it che mi permette di offrire alla mia community informazioni autorevoli unite alla chiarezza espositiva, che possano aiutare all’orientamento finanziario, soprattutto, dei giovani»