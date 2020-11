DS 3 Crossback E-Tense: il suv elettrico francese dal comfort e prestazioni impareggiabili

Il futuro è elettrico. Tra i primi ad abbracciare la filosofia green anche nel campo dei trasporti è la casa automobilistica francese DS Automobiles: il primo costruttore premium a realizzare un B-SUV 100 % elettrico ricaricabile con 320 chilometri di autonomia e ciclo WLTP.

Le caratteristiche del suv elettrico DS sono invidiabili! Andiamo a scoprirle.

Le caratteristiche di E-Tense: design, comfort e motore

DS 3 Crossback E-Tense ha tutto il meglio di un SUV e abbraccia la filosofia green delle migliori auto elettriche sul mercato. Si tratta di un suv elettrico compatto e dalle linee di stile, grazie alla batteria nascosta sotto il pianale che non lo appesantisce. Le cromature satinate della carreggiata e la firma E-Tense danno all’auto la giusta classe, senza dimenticare il lato sportivo con i nuovi cerchi in lega da 18» e la nuova tinta grigio cristallo.

Anche a livello di comfort DS 3 cambia marcia: il naturale silenzio che deriva dal motore elettrico viene potenziato grazie a un trattamento eccezionale della rumorosità nell’abitacolo e all’assenza di vibrazioni del motore.

Le performance sono invidiabili, agevolate dalla batteria sotto il pianale che bilancia i pesi e favorisce la dinamicità: la velocità di reazione sull’acceleratore permette un passaggio da 0 a 50 km/h in soli 3,3 secondi!

La catena di trazione è caratterizzata da un motore elettrico da 100 kW (136 cv) e 260 Nm, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh e da un sistema di recupero di energia alla decelerazione e in frenata.

L’autonomia? Pari a circa 320 km. Tuttavia molto dipende dallo stile di guida e dalle strade battute: infatti l’autonomia aumenta a 333 km con uno stile di guida più tranquillo e adatto ai ritmi cittadini (ma non solo).

Le modalità di guida e la ricarica dell’auto elettrica DS

Il suv Full electric di DS si adatta al tuo stile. Scegli tra le 3 modalità di guida proposte dal veicolo e viaggia su qualsiasi terreno senza preoccuparti di niente.

La modalità ECO conserva l’autonomia del veicolo elettrico riducendo la perdita di energia. Per farlo vengono modificate leggermente alcune funzioni dell’abitacolo come la temperatura e il riciclaggio dell’aria.

La modalità Normal punta sul comfort del viaggio

La modalità Sport punta sulla potenza senza tralasciare l’indispensabile ricerca di energia che può essere recuperata dal conducente con due funzioni. La funzione Normale che simula un motore termico e la funzione Brake che applica una decelerazione di 1,2 m/s2 e permette di sfruttare al massimo le tecnologie di rigenerazione.

Anche la ricarica dell’auto è super smart e veloce, per farti tornare in poco tempo sulle 4 ruote.

La ricarica rapida da 100 kW recupera l’energia per 9 km al minuto così da raggiungere circa l’80 % di energia in soli 30 minuti. Il servizio migliore è forse la possibilità di fare il pieno direttamente a casa grazie a DS Smart Wallbox connessa: la sua versione trifase garantisce la ricarica completa in sole 5 ore (8 ore con la monofase).