Per alcuni studi di commercialista è importante avere a disposizione uno strumento software che sia in grado di gestire non solo le fatture interne allo studio, ma anche quelle dei clienti. Attraverso i nuovi software di fatturazione per i professionisti oggi il commercialista può proporre ai propri clienti uno strumento unico, in grado di gestire l’intero processo di fatturazione elettronica. Il tutto semplificando il lavoro quotidiano, non solo per il cliente, ma anche per il professionista.

Lo scenario odierno

L’utilizzo della fatturazione elettronica non è così semplice come ci si attendeva. A parte i dovuti ritardi e le problematiche correlate al mezzo informatico, sono molteplici le realtà in cui non si è ben compreso come utilizzare software e strumenti vari per la compilazione e la gestione delle fatture elettroniche. Si tratta in sostanza di compilare un file, in un formato specifico, che va poi inviato al cliente attraverso il sistema di interscambio, uno strumento di gestione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In seguito sarà possibile verificare che il cliente abbia ricevuto la fattura e l’abbia saldata. Tutte queste operazioni oggi si possono effettuare con un singolo software, che si può addirittura integrare con il sistema gestionale di un’azienda. In molte realtà il fatto che il commercialista garantisca al cliente l’utilizzo di un software dedicato alla fatturazione è visto come la soluzione più interessante.

I vantaggi per il professionista

I software di fatturazione per professionisti offrono numerosi vantaggi anche per il commercialista stesso. Il professionista e i clienti possono infatti condividere e interagire per quanto riguarda una serie di dati e informazioni, cosa che rende molto più rapido ed efficiente il lavoro quotidiano. Espletare le diverse questioni burocratiche e fiscali è immediato, grazie all’utilizzo di programmi che monitorano lo stato delle varie fatture, emesse e ricevute. Sono disponibili anche strumenti che consentono di acquisire in modo automatico le fatture di acquisto, dal sistema di interscambio, in modo da poterle verificare e controllare. Anche la gestione contabile viene semplificata, così come l’invio di dati che la riguardano direttamente al commercialista.

Software per professionisti: non solo per i commercialisti

I software di fatturazione elettronica per professionisti sono pensati non solo per i commercialisti, ma anche per chi svolge altri tipi di professione. Questo tipo di programmi di fatto permette di gestire in modo facile e intuitivo l’intero processo di fatturazione, attiva e passiva. Per molti professionisti si tratta di strumenti essenziali, che permettono di svolgere al meglio l’attività quotidiana, senza dover richiedere consulenze esterne per quanto riguarda la fatturazione elettronica. Il professionista che non intende acquistare un software apposito può approfittare degli strumenti di fatturazione offerti dallo studio che gestisce la contabilità, rendendo più semplice la gestione delle registrazioni contabili. Trasmettere le fatture al commercialista con questi strumenti si realizza utilizzando semplici processi interni al software, senza dimenticanze o tempistiche che si prolungano nel tempo. Grazie a questo tipo di programmi la fatturazione elettronica non è più un problema, ma un enorme vantaggio per tutti coloro che la utilizzano quotidianamente.