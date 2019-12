Solo 20 anni fa, solo il 4% delle persone nel mondo aveva accesso ad Internet. Nel 2019, la popolazione globale di Internet conta già oltre 4,5 miliardi di persone, che rappresentano il 58,8% di tutti gli abitanti della Terra. Il ruolo chiave della rete globale nella vita dell'uomo moderno è sottolineato anche dall’ONU che ha pubblicato un rapporto, riconoscendo l'accesso a Internet come uno dei diritti umani fondamentali e invitando gli Stati membri a combattere l'esclusione digitale. Quanto è oneroso l'accesso a Internet oggi? Dove la navigazione web è più economica? In quali paesi è più veloce ottenere Internet super veloce? Internet è davvero conveniente in Italia? Gli analisti di Picodi.com hanno controllato i prezzi dei 233 più grandi fornitori di Internet fibra in 62 paesi nel mondo e hanno risposto alle domande sopra poste.

100 Mb/s dovrebbero essere sufficienti per tutti

Il comfort di utilizzo di Internet è costituito da vari fattori. Questi includono velocità tariffaria nominale, tecnologia di connessione alla rete utilizzata, interferenza del segnale wireless, carico della rete, ma anche la qualità del sito Web visitato e la distanza dal suo server. Secondo i dati della piattaforma Speedtest.net, la velocità media globale via cavo di Internet risulta essere 70 Mb/s (dicembre 2019). A sua volta, 100 Mb/s è la velocità più frequentemente offerta nel maggior numero di paesi - 55 su 62. Oggi tale velocità consente di sfogliare le pagine senza problemi su più dispositivi contemporaneamente e di guardare i servizi di streaming con la massima qualità 4K (Ultra HD). È interessante notare che in alcuni paesi, come Polonia, Romania, Francia e Singapore, i grandi fornitori nazionali non offrono più tale «bassa» velocità. In Polonia e Romania la tariffa minima è di 150 Mb/s, in Francia - 200 Mb/s e a Singapore - 500 Mb/s. A sua volta, in paesi come Tagikistan, Turkmenistan e Vietnam 100 Mb/s non sono ancora ampiamente disponibili. Tra i paesi considerati, i residenti sudafricani pagano di più per l'accesso a Internet a 100 Mb/s - una media di € 79 al mese. Oltre 62 €/mese pagano i residenti nel nord Europa - Islanda e Norvegia. I paesi che pagano di meno per i 100 mb/s sono gli utenti dei paesi dell'Europa dell'Est come Moldavia (8,74 €/mese), Russia (6,96 €/mese) e Ucraina (5,60 €/mese). L’Italia si trova in una posizione centrale nella classifica dei paesi dove Internet è economico, in quanto nella penisola italica 100 Mb/s costa in media 29,95 €/mese.

Il prezzo di Internet nel mondo (Picodi)

Internet entro 20€ al mese

Abbiamo anche riordinato le offerte trovate sotto un aspetto leggermente diverso. Abbiamo verificato quanto può essere veloce Internet per l'equivalente di 20 €/mese. Dei 62 paesi inclusi in questo studio 20 sono stati esclusi da questa classifica. Tra questi: Australia, Brasile, Germania, Svizzera, Cile, Italia, Portogallo, Stati Uniti e Sudafrica: in questi paesi, Internet in fibra costa più di 20 €/mese. Il grafico seguente mostra i risultati per i singoli paesi. La migliore qualità di Internet, ovvero 1 Gb/s per meno di 20 €/mese è disponibile in Polonia, Romania, Moldavia, India, Ungheria, Lettonia e Ucraina. In Russia, a questo prezzo è anche possibile acquistare l'accesso a Internet ad alta velocità 890 Mb/s, e in Cina e Lituania - 600 Mb/s.

Con che velocità è possibile avere Internet a 20¤ al mese (Picodi)

Velocità spaziale

Con una connessione da 1 Gbps, un file da 1 GB può essere scaricato in teoria in 8 secondi. Attualmente è una delle massime opzioni offerte. Tuttavia, non intendevamo dimostrare se e perché sia ​​necessaria tale velocità. Abbiamo verificato solo in quali Paesi Internet Gigabit è disponibile per i singoli destinatari e a quale prezzo. Come risulta dai risultati di Picodi.com, 1 Gb/s Internet è un lusso molto costoso in molti paesi. In 22 paesi su 44, in cui i fornitori offrono la tariffa in questione, il costo mensile di tale connessione supera i 50 €. I più costosi da questo punto di vista sono l'Austria e l'Australia con prezzi rispettivamente di 199 € e 209 € al mese. A sua volta, internet ultraveloce più economico è disponibile in Romania al prezzo di soli 8 €/mese. In Italia, l'abbonamento a 1 Gb/s è relativamente economico - 26,95 €/mese.

Internet superveloce al mondo (Picodi)

Note metodologiche

Questo studio ha riguardato 62 paesi, tra cui i G20, i maggiori paesi di lingua inglese e spagnola e paesi dell'ex Unione Sovietica. Abbiamo considerato i maggiori fornitori che offrono Internet illimitato a casa tramite fibra ottica o attraverso la tecnologia più avanzata disponibile in un determinato paese. Abbiamo incluso i prezzi validi dopo il periodo promozionale. A nostra volta, abbiamo saltato le offerte, costituite da un pacchetto di numerosi servizi, come Internet + TV, Internet + accesso a servizi di streaming video e/o audio a pagamento, ecc. Abbiamo anche omesso i fornitori locali più piccoli che operano all'interno di una provincia o di diverse città. Se il router viene noleggiato da un determinato fornitore, anche questo importo è stato incluso. Durante la conversione delle valute, abbiamo utilizzato il tasso di cambio medio di Google Finanza per ottobre e novembre 2019.