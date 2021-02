Tubertini, l’avanguardia della pesca sportiva, con Piscor è più conveniente

Fondata negli anni ‘70, Tubertini progetta e realizza attrezzatura da pesca all’avanguardia, seguendo un approccio che vede nell’agonismo la base per quell’evoluzione tecnologica che porta a prodotti competitivi e alla massima soddisfazione dei pescatori.

Gli elevati standard qualitativi che contraddistinguono la proposta Tubertini hanno portato il brand ad occupare un posto di primo piano nel mondo della pesca sportiva. Merito anche delle numerose tecnologie brevettate dall’azienda, come R18 Carbon, N.I.C.I. System e A.P. Flex.

Non stupisce quindi che Tubertini sia tra i marchi presentati da www.piscor.com, tra i principali negozi digitali di attrezzature per la pesca al mondo. Con l’obiettivo di proporre i migliori brand del settore, l’e-commerce conta migliaia di prodotti, molti dei quali introvabili nei negozi tradizionali.

Sono offerte attrezzature per ogni tecnica di pesca: dal surfcasting al carpfishing, passando per bolentino, traina, bolognese e pesca all'inglese. La proposta riguarda canne da pesca, esche artificiali e naturali, girelle, attacchi, galleggianti, bombarde, belly boat, ami da pesca, mulinelli, fili, pasturatori e molto altro ancora. Presenti inoltre prodotti personalizzabili.

In particolare, tra gli articoli firmati Tubertini ci sono le canne da pesca Tubertini Talaxa 6700, formate da due sezioni con innesto per N.I.C.I. System. Fanno parte dell’offerta anche i portacanne Tubertini Jolly (adatti sia alle canne con mulinello, sia ad accessori come guadini e ombrelloni) e il filo da pesca Tubertini Carbon Ghost in polyvinylidene fluoride: invisibile in acqua, altamente resistente all’abrasione e con una buona malleabilità.

Le migliori attrezzature da pesca ai prezzi minimi

Il catalogo di Piscor è composto dai marchi di punta. Oltre al già citato Tubertini, ci sono Trabucco, Lineaeffe, Shimano, Daiwa, Colmic, Maver, Seika, Rapture, Herakles e altri ancora. La proposta è costantemente aggiornata e si distingue per un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Le spedizioni sono internazionali e assicurate. Le transazioni avvengono sfruttando il protocollo crittografico SSL e attraverso metodi sicuri (carta di credito, bonifico, contrassegno, PayPal). È possibile anche il rimborso rateale, con il pagamento della prima rata dopo 30 o 90 giorni.

L’acquirente si avvantaggia inoltre delle garanzie ufficiali ed esclusive applicate da Piscor, che includono pezzi di ricambio e riparazioni gratuite. Senza contare l’assistenza multicanale: veloce, gentile e pronta a supportare il cliente per qualsiasi necessità. Ad assicurare la tutela del consumatore ci sono infine le certificazioni rilasciate da Trusted Shops e da McAfee.