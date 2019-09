I migliori musical di Broadway

Viaggiare a New York è un grande classico in qualsiasi momento. È la città dei sogni, dove la sensazione che tutto possa accadere è reale e in cui le cose da fare e vedere si accumulano ogni giorno. Ed è proprio per questo motivo che vorremmo darti alcuni consigli per non perdere quello che è diventato una tappa obbligatoria per tutti i visitatori della Grande Mela: guardare un musical di Broadway.

Qui troverai un elenco dei cinque musical da non perdere. La varietà delle storie e dei diversi stili ti renderà difficile scegliere, quindi siamo qui per aiutarti!

5 musical da non perdere

Re Leone. Il Re Leone è, sebbene sembri ripetitivo, il re assoluto di Broadway. Rappresentato per più di venti anni, scegliere questo musical è una sicurezza. Il Minskoff Theater, situato nel centro di Times Square, ospita un'avventura africana con decine di personaggi così ben caratterizzati che non capirai se sono animali veri oppure no. Ti divertirai al ritmo di Hakuna Matata e vivrai uno spettacolo particolarmente adatto a tutta la famiglia.

Il Re Leone è, sebbene sembri ripetitivo, il re assoluto di Broadway. Rappresentato per più di venti anni, scegliere questo musical è una sicurezza. Il Minskoff Theater, situato nel centro di Times Square, ospita un'avventura africana con decine di personaggi così ben caratterizzati che non capirai se sono animali veri oppure no. Ti divertirai al ritmo di Hakuna Matata e vivrai uno spettacolo particolarmente adatto a tutta la famiglia. Aladdín. Aladdin è stato una sorpresa quando è stato presentato in anteprima. Ha già alcuni anni di esperienza a Broadway ed è molto vicino al suo partner Disney di maggior successo. La storia d'amore tra il giovane ladro e la figlia del Sultano si sviluppa con gusto e delicatezza. Viaggiare per mille e una notte con brani appositamente creati per lo spettacolo sarà molto semplice se decidi per questo show coinvolgente e irriverente.

Aladdin è stato una sorpresa quando è stato presentato in anteprima. Ha già alcuni anni di esperienza a Broadway ed è molto vicino al suo partner Disney di maggior successo. La storia d'amore tra il giovane ladro e la figlia del Sultano si sviluppa con gusto e delicatezza. Viaggiare per mille e una notte con brani appositamente creati per lo spettacolo sarà molto semplice se decidi per questo show coinvolgente e irriverente. Wicked. Wicked è qualcosa di diverso ed è perfetto se quello che vuoi è una storia fantasy. Racconta la vita di una delle streghe di Oz, dall'inizio della scuola di magia fino a quando non coincide con personaggi noti come il mago di Oz stesso, l'uomo di latta, uno spaventapasseri loquace ... E molte scope che volano!

Wicked è qualcosa di diverso ed è perfetto se quello che vuoi è una storia fantasy. Racconta la vita di una delle streghe di Oz, dall'inizio della scuola di magia fino a quando non coincide con personaggi noti come il mago di Oz stesso, l'uomo di latta, uno spaventapasseri loquace ... E molte scope che volano! Frozen . Dopo il grande successo del cinema, la Disney decise di portare la sua ultima principessa direttamente a Broadway. Uno spettacolo perfetto anche per i più piccoli che magari hanno già visto e apprezzato il film. Lo show si caratterizza, inoltre, per l'utilizzo di effetti speciali con i laser e trucchi di magia talmente spettacolari da sembrare reali

. Dopo il grande successo del cinema, la Disney decise di portare la sua ultima principessa direttamente a Broadway. Uno spettacolo perfetto anche per i più piccoli che magari hanno già visto e apprezzato il film. Lo show si caratterizza, inoltre, per l'utilizzo di effetti speciali con i laser e trucchi di magia talmente spettacolari da sembrare reali Chicago. La storia è ambientata nei ruggenti anni Venti, ovviamente a Chicago. E 'la storia di un omicidio, il desiderio di avere successo e racconta della corruzione di quegli anni. In quel contesto e sotto il motto «All that Jazz" è nato Chicago, un musical con coreografie millimetriche, con musica e voci davvero spettacolari. Il meglio: la narrazione ironica che accompagna ogni scena. Ti farà ridere.

Informazioni pratiche: voci e raccomandazioni

La scelta è sicuramente difficile, ma se sei sicuro di voler vedere un musical e godere di questa esperienza, puoi anche dare un'occhiata alla piattaforma Hellotickets. Si tratta di una piattaforma in italiano dove è possibile acquistare biglietti per i migliori eventi negli Stati Uniti e a Londra comodamente da casa tua. Puoi anche trovare i biglietti in TKTS, ci sono solo i posti a sedere rimasti invenduti, ma i biglietti sono sicuramente più economici rispetto a qualsiasi piattaforma di vendita. L' unica pecca è che è difficile trovare posti per i musical più noti e che le code che si formano a Times Square sono in genere di quasi due ore.

Altra cosa da non dimenticare: è importante arrivare a teatro in anticipo. New York è una città molto grande e ci vorrà del tempo.