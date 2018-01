Le zanzare amano particolarmente chi beve birra e alcolici

Fino a qualche decennio fa nessuno di noi temeva le zanzare. Il problema era particolarmente circoscritto e al massimo si passava l’intera estate a grattarsi nelle zone più insospettabili del corpo umano. Negli ultimi anni, al contrario, stiamo assistendo a una vera e propria invasione: non solo ci sono zanzare di ogni genere e forma ma ci stanno portando malattie sconosciute fino a qualche anno fa. Tra queste Zika, Chikungunya, Dengue e persino un ritorno alle origini: la malaria. A quanto pare, però, alcuni tipi di zanzare prediligono particolarmente le persone che assumono alcol. Ecco perché.

La birra amata dalle zanzare

Chi lo avrebbe mai detto? Anche le zanzare hanno i loro gusti. A quanto pare, infatti, sembrano amare particolarmente il sangue ricco di alcol. A suggerirlo è un recente articolo pubblicato sul Journal of The American Mosquito Control Association. Questa sostanza, se ingerita alcune ora prima, potrebbe attirare una vera e propria flotta di zanzare verso il vostro sangue che – a quanto pare – risulta particolarmente gustoso.

Lo studio

Tutti sappiamo che le zanzare possono essere veicolo di infezione causando malattie anche piuttosto importanti come la malaria - o decisamente fastidiose, come la febbre Chikungunya che quest’anno ha interessato particolarmente alcune zone del centro Italia. Un recente studio, tuttavia, ha misurato la percentuale di zanzare che si dirigevano verso alcuni volontari che avevano bevuto alcolici e hanno scoperto che questa aumentava vistosamente rispetto a chi non lo aveva fatto.

’acqua non interessa alle zanzare

D’altro canto, un altro studio pubblicato su PloS One ha messo in evidenza la differenza – in termini di attrazione – tra i soggetti che bevono birra rispetto a chi introduce solo acqua. Dai loro risultati è infatti emerso che l’odore corporeo nei volontari che avevano bevuto birra era particolarmente amato dalle zanzare. Quindi, se sei una persona che ama bere alcolici, ricordati che non è più come un tempo: ora le zanzare ci sono quasi tutto l’anno – specie la Zanzara Tigre Ritardataria. Quindi o cambi stile di vita o dovrai munirti di qualche (valido) rimedio antizanzare.