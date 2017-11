WhatsApp, come recuperare i messaggi cancellati

I messaggi eliminati su WhatsApp, in realtà, si posso recuperare. A scoprirlo è stato il blog spagnolo, Androidjefe.com che avrebbe rilevato nelle falle nel nuovo aggiornamento dell’applicazione che permette di cancellare i messaggi inviati erroneamente prima che scadano i 7 minuti successivi all’invio.

I messaggi cancellati si possono recuperare

I messaggi, anche se eliminati, vengono memorizzati nel registro notifiche del sistema operativo di Google ed è quindi possibile recuperarli attraverso un’applicazione come Notification History. Il programma permette, però, di visualizzare solo i primi 100 caratteri e solo su alcune versioni di Android. Ma non solo. Per recuperare i messaggi sarebbe sufficiente consultare il registro delle notifiche del proprio smartphone, senza scaricare nessuna applicazione specifica.

Come recuperare i messaggi cancellati

Basta premere a lungo l’icona delle impostazioni del proprio smartphone e installare il widget delle Impostazioni sulla schermata principale. Dopodiché è sufficiente trovare il Registro notifiche e selezionare dall’elenco quelle che ci interessano.

Serve davvero?

Si tratterebbe, però, di un trucco abbastanza inutile. Il quotidiano The Indipendent è riuscito a recuperare i messaggi eliminati e visti dal mittente sulla home, mentre non è riuscito a farlo per le notifiche non ancora visualizzate. Il trucco, quindi, non metterebbe a rischio la possibilità di eliminare i messaggi entro i fatidici 7 minuiti.