«Io, molestato da Kevin Spacey all’età di 14 anni»

LOS ANGELES - «Se mi sono comportato come lui dice, gli faccio le mie più sincere scuse». Kevin Spacey fa ammenda su twitter per aver molestato sessualmente, in un episodio di trent'anni fa Anthony Rapp. Allora lui aveva 26 anni, Rapp 14 ed il tutto si verificò in un party nella villa di Spacey. Anthony Rapp ne ha parlato in una intervista a Buzzfeed News.

Racconta di essere stato l'unico ragazzino invitato a quella festa. Ad un certo punto, un po' annoiato, entrò nella camera da letto dell'attore per guardare un po' di tv. A festa finita e rimasto solo nella casa, Spacey sarebbe entrato nella camera da letto facendogli delle avances di tipo sessuale. Da allora Rapp non ha avuto più il coraggio di parlare dell'episodio fino ad oggi. Pubblicata l'intervista non si è fatta attendere la risposta di Spacey.

NON RICORDO QUESTO EPISODIO - «Ho molto rispetto, e ammirazione, per Anthony Rapp - ha scritto - Sono pieno di orrore nell'apprendere questa vicenda. In tutta sincerità non ricordo questo episodio, che si sarebbe verificato oltre 30 anni fa. Ma se mi sono comportato come lui racconta, gli devo le mie più sincere scuse per un comportamento inappropriato, da ubriaco. Mi scuso con lui per le conseguenze che dice di aver sperimentato, nel suo animo, per tutti questi anni. Questa vicenda mi ha spinto ad affrontare altri aspetti della mia vita. So che ci sono parecchie storie che girano, su di me: alcune sono state alimentate dalla privacy che ho voluto sempre mantenere sulla mia vita. Come coloro che mi sono più vicini già sanno, nella mia vita ho avuto relazioni sia con uomini, sia con donne. Ho amato e avuto rapporti amorosi con uomini in tutta la mia vita. E ho scelto, ora, di vivere la mia natura di omosessuale. Voglio affrontare questo aspetto della mia vita in modo onesto e aperto: e per farlo, occorre che esamini anzitutto i miei comportamenti».