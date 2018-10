In molti dicevano sì le noci sono buone ma fanno ingrassare. Per anni si è stati convinti di questo. Ma ora, finalmente, i ricercatori hanno sfatato il mito. Mangiare noci non fa ingrassare né aumenta il rischio di obesità.

Calorie buone

Sì, è vero, le noci (come molta altra frutta secca a guscio) sono molto caloriche. Ma si tratta di calorie ‘buone’. E, come scoperto dai ricercatori della Loma Linda University (LLU) negli Stati Uniti, le persone sane che assumevano circa 300 calorie dalle noci ogni giorno non mostravano effetti negativi sul peso corporeo e la sua composizione, ovvero non erano aumentati di peso. «C’è un errore diffuso circa i grassi nelle noci che provocherebbero un aumento di peso, e quindi potrebbe portare a problemi come l’obesità, o altri problemi di salute legati al peso come malattie cardiache o diabete – ha spiegato il prof. Edward Bitok – La ricerca, tuttavia, dimostra che le noci sono uno spuntino sano».

Lo studio

Per questo studio, pubblicato sulla rivista Nutrients, i ricercatori hanno reclutato un gruppo di 307 anziani sani con età media di 69 anni. Di questi, il 67% erano donne. Poi, i partecipanti sono stati suddivisi a caso in due gruppi. Il primo doveva seguire una dieta ricca di noci, mentre il secondo gruppo no – facendo da gruppo di controllo. Gli appartenenti al gruppo ‘noci’ hanno ricevuto una confezione di noci che dovevano assumere ogni giorno. Il contenuto delle confezioni variava da 28 a 56 grammi di noci. Il gruppo di controllo non doveva assumere noci o frutta secca a guscio.

I risultati

Il periodo di follow-up è durato due anni. Dopo questo lasso di tempo, le analisi condotte sui soggetti partecipanti hanno mostrato che non vi erano differenze significative tra i due gruppi quanto a peso e composizione corporei. «A causa del loro alto contenuto energetico, molte persone hanno creduto all’idea sbagliata che le noci causano un indesiderato aumento di peso e per questo le evitano del tutto – ha sottolineato Bitok – Questo studio ci aiuta a capire di più sui grassi buoni rispetto ai grassi cattivi e smentisce l’idea che i grassi presenti nelle noci non sono salutari e causano un aumento di peso». In sostanza, le noci fanno bene e non fanno ingrassare.

Riferimento: Nutrients – DOI: 10.3390/nu10091317.