Le ecografie? Da ora in poi si potranno fare con lo Smartphone

Finalmente dal prossimo anno tutto sarà semplificato, anche a livello diagnostico. Ma la vera novità sarà la possibilità di eseguire ecografie utilizzando uno degli strumenti più comuni che abbiamo a disposizione: uno smartphone. Il via libera sull’utilizzo del dispositivo – denominato Butterfly IQ – è stato recentemente dato dalla Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che generalmente regolamenta solo alimentari e prodotti farmaceutici.

Butterfly IQ

Una novità che molti attendevano da tempo. Un micro dispositivo che permette di eseguire delle ecografie attraverso l’ausilio di uno Smartphone. L’ambizioso progetto è stato ideato progetto della Butterlfy Network, una startup, fondata nel 2011, che ha ricevuto finanziamenti per 100 milioni di dollari. Ora che la Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera non ci resta altro che attendere poco tempo affinché la commercializzazione diventi effettiva. A parlarne nei dettagli è stata la rivista scientifica Leee Spectrum.

Un rasoio elettrico che vede le cellule tumorali

Butterfly IQ ha tutto l’aspetto di un piccolo rasoio elettrico e, secondo alcuni test eseguiti anche da medici in sala operatoria, l’innovativo strumento permette di vedere persino delle cellule tumorali. Ma si può osservare con attenzione anche un organo come il cuore o lo stomaco. La sua incredibile efficienza è resa possibile grazie alla presenza di oltre 9.000 rilevatori sonori utilizzati al posto delle vibrazioni dei cristalli. Un dispositivo simile era stato commercializzato dalla Philips con il nome di Lumify, ma il prezzo di vendita è decisamente più alto: 6000 $. Butterfly IQ costa, invece, 1999 $.

A portata di tutti

Nonostante il prezzo, l’idea dei realizzatori del dispositivo è quella di rendere disponibile lo strumento per chiunque. Tutte le case dovranno averlo, un po’ come accade con il termometro. «Credo che un giorno il dispositivo sarà in tutte le case per risparmiare ansie e visite al pronto soccorso. Se un bambino cade, ad esempio, e si lamenta di un dolore al braccio, i genitori potranno fare una veloce ecografia per verificare lo stato dell'osso, magari poi inviando il referto al pediatra», afferma John Martin, capo della divisione medica della Butterfly Network.

13 diverse applicazioni

L’FDA ha dato via all’utilizzo del dispositivo per 13 diverse applicazioni: tra queste le analisi fetali, ostetriche, del cuore, dell’apparato muscolo-scheletrico e per le gravidanze. Lo Smartphone permette di osservare le immagini in alta definizione, archiviarle e inviarle al personale medico. I primi esemplari potranno essere acquistati al costo di 1999$ dollari, ma la speranza è che se il dispositivo si diffonderà a macchia d’olio – come affermano i ricercatori – il prezzo possa essere più abbordabile. Attualmente, tuttavia - si legge nel sito - potrà acquistarlo solo il personale medico.