Esplode distributore di benzina: morti e feriti

RIETI - È di due morti e dieci feriti il bilancio provvisorio dell'esplosione, con il successivo incendio di un distributore di carburanti sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, in provincia di Rieti. Nel video condiviso sui social da un passeggero che si trovava su un bus che passava lì davanti, si vede una cisterna che prende fuoco mentre scarica il carburante al distributore.

I soccorsi

I vigili del fuoco su Twitter hanno fatto sapere che uno dei due morti è un loro collega intervenuto sul posto per i soccorsi. Tanta paura tra i residenti che hanno sentito un forte boato. Traffico in tilt in tutta la zona, con la Salaria bloccata all'altezza di Borgo Quinzio e deviazioni nei paesini limitrofi.