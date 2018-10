Far west per le strade di Roma: cinque arresti dopo il conflitto a fuoco

ROMA - Arrestate altre 5 persone con l'accusa di tentato omicidio di un 52enne romano, avvenuto a Roma lo scorso tre settembre, nel corso di una sparatoria davanti a un'officina meccanica di via Casilina. I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica. Subito dopo il conflitto a fuoco, a finire in manette furono lo stesso 52enne ferito, il figlio, proprietario dell'officina e uno dei dipendenti, accusati, a vario titolo, di tentato omicidio e detenzione illecita di arma da fuoco.

Le indagini

La svolta nelle indagini, ostacolate secondo i carabinieri, dalla condotta omertosa e scarsamente collaborativa dei protagonisti individuati, è arrivata grazie alle impronte digitali e ai filmati dei circuiti di videosorveglianza installati nei pressi dell'attività che hanno permesso di ricostruire l'intera dinamica dei fatti e identificare i cinque arrestati.