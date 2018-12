Traghettilines entra a far parte della coalition Payback

MILANO - PAYBACK Italia, il programma fedeltà multi-partner del Gruppo American Express, dà il benvenuto tra i Partner della sua coalition a Traghettilines, il sito leader nella prenotazione online dei traghetti. Traghettilines offre da molti anni servizio di biglietteria marittima multi-compagnia per tutta l’area mediterranea: nello specifico, sul sito si possono conoscere e confrontare prezzi e disponibilità in tempo reale di oltre 40 compagnie di navigazione. Con l’ingresso nel programma loyalty, i clienti PAYBACK – oltre a contare su uno staff di operatori specializzati disponibili 7 giorni su 7 a dare tutta l’assistenza necessaria pre e post vendita - potranno trovare la soluzione più conveniente tra le molteplici compagnie e tariffe e al contempo accumulare 1 punto per ogni euro speso sul sito www.traghettilines.it.

LA PARTNERSHIP - «E’ l’inizio di un nuovo importante capitolo – annuncia Silvia Cioni, General Manager della società – per Traghettilines che, stringendo questo accordo con un partner solido e rinomato come PAYBACK, consolida la sua posizione di leader nel mercato traghetti in Italia. Ancora una volta ci mettiamo dalla parte dei clienti e ci auguriamo che i viaggiatori - da sempre al centro dei nostri progetti - possano cogliere questo ulteriore vantaggio di prenotare con Traghettilines". Luca Leoni, Amministratore Delegato di PAYBACK Italia ha commentato: «La partnership con Traghettilines ci rende estremamente orgogliosi. Questo nuovo ingresso, infatti, testimonia la nostra strategia di diversificazione volta a premiare tutte le tipologie di acquisti dei nostri clienti. E’ dal nostro arrivo in Italia che cerchiamo, tramite ogni nuovo accordo, di accompagnarli nelle voci di spesa ordinarie e straordinarie. Grazie a Traghettilines i clienti PAYBACK potranno da oggi premiarsi anche viaggiando, beneficiando di vantaggi e sconti esclusivi». Per ulteriori informazioni consultare www.payback.it e www.traghettilines.it

PAYBACK ITALIA - PAYBACK, società del Gruppo American Express, è l’innovativo Programma fedeltà multipartner che coinvolge in Italia marchi leader nei principali settori del largo consumo e dei servizi: Alitalia, American Express, BNL, Bricofer, Carrefour, Carrefour Banca, Esso, Mediaset Premium, Mondadori Store, GrandVision, e oltre 90 Partner online. Il Programma offre l’opportunità ai consumatori di accumulare punti, grazie a un’unica carta fedeltà, con le spese di tutti i giorni, anche online, e di trasformarli in premi o sconti sugli acquisti effettuati presso i principali Partner del Programma. Per le aziende partner, PAYBACK rappresenta la possibilità di usufruire di una delle più innovative ed avanzate piattaforme di marketing che combina l’opportunità di contattare milioni di clienti con la capacità di personalizzare le offerte per ciascuno di essi.

TRAGHETTILINES - Traghettilines è il principale sito dedicato alla prenotazione online dei traghetti e degli aliscafi per tutte le isole e destinazioni costiere del Mediterraneo. Su Traghettilines.it è possibile scegliere tra 43 compagnie di navigazione ed oltre 1.200 linee marittime, che possono essere combinate autonomamente per costruire il proprio viaggio di andata e ritorno, anche con compagnie diverse e sempre al miglior prezzo.