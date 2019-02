«Fa bene» il progetto per diminuire gli sprechi alimentari anche nei mercati rionali

TORINO - Raccogliere il cibo donato dai cittadini o dagli ambulanti fra l'invenduto della giornata per darlo ai bisognosi. Arriva in alcuni mercati cittadini di Torino, in cui la giunta ha deliberato questa mattina la concessione del suolo pubblico senza pagamento della Cosap, «Fa bene», iniziativa solidale e contro lo spreco alimentare ideata dal Comitato S-NODI, in partenariato con Coldiretti e le Case del Quartiere che avranno il compito di segnalare le famiglie e le persone a cui distribuire il cibo.

Piano periferie AxTO

L'iniziativa si è aggiudicata il bando pubblico del Comune, all'interno del piano periferie AxTO, per l'assegnazione di contributi per progetti innovativi in ambito sociale e culturale finalizzati alla rigenerazione urbana di aree periferiche.

Presidi solidali

E' prevista l'attivazione, in alcune aree mercatali, di presidi solidali dove raccogliere prodotti alimentari. I mercati in cui sarà avviato il progetto sono Vigliani, Don Grioli, Svizzera, Spezia, Madama Cristina, Foroni, Repubblica Produttori, Chieti.