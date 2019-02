Riempe lo zaino di merce «rubata» al supermercato: arrestato

TORINO - Un cittadino marocchino di 23 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per rapina. Poco dopo le 4 del mattino di venerdì, lo straniero è entrato in un supermercato di via San Donato, si è diretto in una corsia e ha iniziato a riporre alcuni prodotti nel suo zaino.

Fermato da un addetto alla sicurezza

Quando il ventitreenne ha oltrepassato la barriera delle casse senza passare, un addetto alla sicurezza lo ha fermato. Lo straniero, però, ha reagito e spintonato la guardia giurata facendola cadere per terra. Il reo è stato fermato da due colleghi della vittima e consegnato agli agenti della Polizia di Stato che lo hanno arrestato.