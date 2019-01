Ubriaco provoca un incidente in tangenziale: traffico in tilt all'uscita di corso Regina Margherita

TORINO - Caos totale nei press dello svincolo Regina Margherita della tangenziale di Torino: nella serata di ieri un incidente tra una Fiat Panda e una Fiat Punto ha paralizzato il traffico per circa un'ora. Sebbene non vi siano stati danni per i conducenti e i passeggeri dei mezzi, il conducente della Punto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la polizia gli ha anche ritirato la patente.

L'intervento

Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha effettuato l'alcoltest agli automobilisti coinvolti nell'incidente: il conducente della Punto, un italiano di 68 anni, è risultato oltre il livello consentito. Per questo motivo la patente gli è stata ritirata immediatamente. Le auto sono state rimosse dai tecnici dell'Ativa e la situazione è tornata alla normalità ben oltre le ore 21:00, per una serata di disagi causata da un incidente e, probabilmente, da qualche bicchiere di troppo.