Blitz antidroga, narcotrafficanti abbandonano 15kg di marijuana in un casolare

CHIVASSO - Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Chivasso hanno sequestrato 15 chili di marijuana abbandonati in un casolare di Cavagmolo, in via Villa snc. . Ricerche in corso per identificare i proprietari della droga, che probabilmente si sono dati alla fuga all'arrivo dei militari. Le indagini, inoltre, dovranno stabilire, la provenienza e la destinazione dello stupefacente.

Altra operazione, preso pusher con 10 telefoni cellulari

Sempre a Chivasso i carabinieri hanno seguito alcuni tossicodipendenti di Chivasso e hanno individuato un pusher che utilizzava 10 telefoni cellulari per gestire i suoi traffici illeciti. È accaduto nei giorni scorsi a Torino, dove i militari della sezione operativa di Chivasso hanno arrestato L. Di Girolamo, 45 anni, domiciliato a Castiglione per detenzione di droga. L’uomo è stato fermato, a Torino, subito dopo aver consegnato una dose di droga. Guidava una macchina ed effettuava le sue consegne. La perquisizione della vettura ha permesso di sequestrare 370 grammi di cocaina. A casa del pusher, i carabinieri hanno sequestrato gr. 185 grammi di hashish; 85,00 grammi di marijuana; 19.800 euro in contanti denaro contante 6 bilancini di precisione e 10 telefoni cellulari.