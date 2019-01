Camion si ribalta in mezzo alla strada: disagi sulla bretella della Tangenziale Nord

RIVOLI - Bruttissimo incidente questa mattina, all’alba sulla bretella della Tangenziale Nord di Torino: un camion si è ribaltato all’altezza di Rivoli, provenendo dalla diramazione di Bruere: nell’incidente sono rimaste ferite le due persone che si trovavano all’interno del tir, una in gravi condizioni e l’altra in maniera lieve. Il primo uomo, un italiano di 35 anni, è stato portato all’ospedale Cto di Torino, il secondo, un indiano di 21, in quello di Rivoli.

Disagi al traffico veicolare in direzione Nord, verso Milano-Aosta: il camion si trova in mezzo alla strada e la circolazione va a rilento per la presenza di vigili del fuoco e tecnici.