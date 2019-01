Le telecamere incastrano il pusher: scambio di droga ripreso dalla videosorveglianza

TORINO - Un cittadino nigeriano di 46 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato all’incrocio tra via Berthollet e via Ormea dagli agenti della Squadra Volante. Poco prima di essere fermato lo straniero aveva ceduto sostanza stupefacente ad un ragazzo, non sapendo che la sua illecita attività in quel momento era monitorata da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale attraverso il sistema di video-sorveglianza cittadino.

L'arresto

Quando lo straniero ha visto arrivare un’auto della Polizia ha iniziato la sua fuga che si è conclusa come detto in via Berthollet con il suo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Il quarantaseienne è stato anche denunciato in stato di libertà anche per il possesso di un coltellino multiuso. Il giovane acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per l’illecito commesso.